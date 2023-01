Viral Video: दलदल में घुसते ही ट्रक ने खोया संतुलन, पलट गए पर्यटक! चुटकियों में निकली एडवेंचर की हवा

सोशल मीडिया अंतरंगी घटनाओं और वीडियो से भरा पड़ा है. यहां लोगों की अजीबोगरीब हरकतें और अजब गजब मस्तियों का ऐसा तालमेल देखने को मिलता है जो कभी हंसाता है तो कभी चौंकाता है. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जहां कुछ पर्यटकों ने मस्ती के चक्कर में ऐसा रिस्क लिया कि अगले ही पल उन्हें अपने फैसले पर अफसोस होने लगा होगा. दल बल के साथ बीच मझधार में फंसे पर्यटकों में कुछ हंस रहे थे तो कुछ की सांसें अटक रही थी.

ट्विटर के @BornAKang पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां टूरिस्ट्स ने ऐडवेंचर के चक्कर में ऐसा रिस्क लिया कि लेने के देने पड़ गए. भारीभरकम ट्रक की छत पर सवार होकर सभी तालाब में उतर गए. फिर डगमगाते हुए अधर में लटक गए. वीडियो को 67 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

ऐडवेंचर के नाम पर मोल ले लिया जान का रिस्क

सोशल मीडिया पर ऐडवेंचर के नाम पर बेवकूफी करते लोगों का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ढेर सारे लोग एक ट्रक की छत पर सवार हुए और फिर उसे दलदली तालाब में लेकर उतर गए. असल में यह सभी लोग एक अनोखे अनुभव को जीना चाहते थे. जिसके लिए उन्होंने ऐसा ऐडवेंचर मोल लिया. लेकिन दलदल में उतरे ट्रक के पहिये कुछ देर तक तो आगे बढ़े, लेकिन मिनटों में ही वो डगमगाकर दलदल में धंसने लगे. फिर जो हुआ शायद उसकी कल्पना उन लोगों ने भी नहीं की होगी. जिनके भीतर मस्ती उफान मार रहा था. जैसे ही पर्यटकों से भरी ट्रक तालाब के बीचों बीच पहुंची भारी भरकम ट्रक के पहिये धंसने शुरू हो गए और ट्रक औंधे मुंह पलट गयी. फिर कुछ ट्रक भी अटके रहे और कुछ दलदली तालाब में डूबते और उफनते दिखाई दिए.

Who thought this would work pic.twitter.com/1j44xd8I7k

— Lance🇱🇨 (@BornAKang) January 4, 2023