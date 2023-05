जंगल के अपने कायदे कानून होते हैं, जिनसे जानवर भी बंधे होते हैं और उसका पालन करते हैं. यहां तक कि अगर आप भी जंगल सफारी करने के लिए जा रहे हैं तो इन कायदे कानूनों को मानना होगा. वरना वही हाल होगा जो इन लोगों का हुआ. ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियों में आप देख सकते हैं जंगल सफारी करते समय ये लोग हाथी के करीब पहुंच गए. फ‍िर अचानक हाथी का मूड उखड़ा और भागते-भागते हालत खराब हो गई.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने यह वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. उन्‍होंने कैप्‍शन लिखा, यदि आप सफारी वाहन में बैठे हैं, इसके बावजूद हाथी को सामने देखकर डर रहे हैं तो जंगल में जाते क्‍यों हैं ? और इतनी जोर से चिल्लाते क्‍यों हैं? जंगल सफारी में इंसानों की तरह शांत और विनम्र व्यवहार करें. एक ट्विटर यूजर ने सवाल किया, क्या आपको लगता है कि उनकी चिल्लाहट ने हाथी को पीछा के लिए मजबूर किया? इस पर सुशांत नंदा ने जवाब दिया, जी हां, चिढ़ने का कारण काफी हद तक चिल्लाना भी था.

शोर सुनकर हाथी ने दौड़ा लिया

महज 12 सेकेंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ टूरिस्‍ट जंगल सफारी कर रहे हैं. वह कुछ आवाज भी निकाल रहे हैं, तभी वहां मौजूद चिढ़ जाता है. वह उनके पीछे लग जाता है और दौड़ाने लगता है. इन लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि भागते भागते जान निकल जाती है. हालांकि, कुछ दूर चलने के बाद जब हाथी को लग जाता है कि ये लोग चले गए तो वह वापस लौट जाता है. कुछ घंटे पहले ही वीडियो शेयर किया गया था. अब तक हजारों बार इसे देखा जा चुका है.

If one is so afraid of seeing an elephant in a safari vehicle, why do they venture into the forest & yell so loudly?

Behave as humans & be sober & humble in jungle safaris. pic.twitter.com/6EeLROSy94

— Susanta Nanda (@susantananda3) May 10, 2023