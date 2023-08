कंपनी ने निकाली गजब की नौकरी ! सिर्फ गेम खेलना है, हर हफ्ते मिलेंगे 3.5 लाख रुपये

दुनिया में आपने एक से एक अजीबोगरीब जॉब सुनी होंगी, लेकिन यह नौकरी जबरदस्‍त है. अगर आपको गेम खेलने का शौक है तो आपके लिए सबसे अच्‍छी नौकरी और सैलरी की तो पूछो ही मत. हर हफ्ते में 3.5 लाख रुपये मिलेंगे. काम सिर्फ इतना है कि आपको दफ्तर में आकर सिर्फ गेम खेलना है और वह भी हफ्ते में सिर्फ चार दिन. पूरा दिन भी नहीं खेला, सिर्फ 4 घंटे आपको गेम खेलने के लिए बिताना होगा.

न्‍यूयॉर्क पोस्‍ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्‍लोबल टॉय और एंटरटेनमेंट कंपनी मैटल अपने पहले चीफ यूएनओ प्‍लेयर की तलाश कर रही है. इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. अगर आप यूएनओ प्रेमी हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका होगा. काम सिर्फ इतना होगा कि आपको यूएनओ क्‍वाट्रो खेलना होगा और प्रशंसकों को इसके नियमों के बारे में बताना होगा. इसके लिए कंपनी हर हफ्ते 4444 डॉलर का भुगतान करेगी. जो भी इसके लिए चुना जाएगा वह न्‍यूयॉर्क के पियर 17 दफ्तर से काम करेगा.

🚨do you have what it takes to be our CHIEF UNO PLAYER?🚨 for more info, visit https://t.co/WKYksZ5Dv0 pic.twitter.com/N56DxIVXv9

— UNO (@realUNOgame) August 1, 2023