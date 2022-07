ट्रैफिक पुलिस ने अचानक रुकवा दी दोनों साइड की गाड़ियां, फिर बीच से निकली बाघ की सवारी!

इंसानों ने प्रकृति के साथ जमकर खिलवाड़ किया है. इंसानों ने अपने फायदे के लिए जंगल उजाड़ दिए. जहां पहले जानवर रहा करते थे, वहां अब सीमेंट के जंगल बस गए हैं. इंसानों ने जानवरों एक इलाके में अतिक्रमण कर लिया,जिसकी वजह से जानवरों को रहने के लिए जगह की कमी हो गई है. इसी वजह से आए दिन कई जानवरों को इंसानों एक इलाके में घूमते देखा जा सकता है. जब जंगल कट गए तो ये जानवर बेघर हो गए.इस वजह से उनके रहने के साथ ही साथ खाने की भी किल्लत हो गई. अब ये जानवर दोनों की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं.

जब जानवर शहरों में आते हैं तो ये इंसान उन्हें मारकर भगा देते हैं. जबकि असलियत ये है कि इंसानों की वजह से ही इन जानवरों के रहने के लिए स्पेस की कमी हो गई है. कई बार इन जानवरों को जंगल के बीच बना दिए गए हाईवे पर घायल पाया जाता है. ये जानवर जंगल में आने वाली गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं. इसकी वजह से उन्हें काफी चोटें भी आती हैं. हाल ही में ऐसे ही एक हाईवे से गुजरते टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. लेकिन इस टाइगर को हादसे का शिकार होने से ट्रैफिक पुलिस ने बचा लिया.

गाड़ियों को रोककर टाइगर को दिया रास्ता

सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है. इसमें एक ट्रैफिक पुलिस ने सड़क के दोनों छोर से जाने वाली गाड़ियों को रोक कर टाइगर को सड़क पार करने दिया. इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस ने बड़े आराम से लोगों को हाथ दिखाकर रोका. दोनों तरफ खड़ी गाड़ियों के बीच टाइगर ने आराम से रास्ता पार कर लिया. वो पहले प[पेड़ों की ओट में छिपा हुआ था. लेकिन जब देखा कि उसके लिए गाड़ियां रुक गई हैं, तो बाहर निकलकर उसने सड़क पार कर ली.

Green signal only for tiger. These beautiful people. Unknown location. pic.twitter.com/437xG9wuom

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 22, 2022