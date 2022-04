ट्रक के ऊपर सवार हो गया ट्रक, देखकर ट्रैफिक पुलिस भी खुजलाने लगे सिर

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी कुछ तस्वीरें नजर आ जाती हैं, जो लोगों का दिमाग भनभना देती हैं. इन दिनों इंग्लैंड के हल से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है. इस नज़ारे ने ना सिर्फ लोकल लोगों को, बल्कि वहां के ट्रैफिक ऑफिसर्स को भी झनझना दिया. इसकी तस्वीरें सबसे पहले हल लाइव में छपी थी. इसके बाद सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गई. इसमें एक पिकअप ट्रक ने सामान की जगह अपने ही साइज के दूसरे ट्रक को लोड कर लिया. इसे देखने के बाद हम्बरसाइड पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को रोका और तुरंत दूसरे ट्रक को अनलोड करने को कहा.

इस घटना के बाद पुलिस फ़ोर्स ने ट्विटर पर कन्फर्म किया कि ट्रक को आगे तब ही जाने दिया गया, जब उसने अपने ऊपर से दूसरे ट्रक को अनलोड किया. उनके मुताबिक़, सड़क पर इस तरह से एक और ट्रक को ही लोड कर ले जाना काफी खतरनाक था. अगर थोड़ी सी लापरवाही होती, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. अपने ट्वीट में हम्बर पुलिस ने लिखा- “#roadspolicing Not really a pick-up truck….more like a picked up truck. Driver dealt with for Load Likely to Cause Danger and prohibited until the truck unloaded #2358 #206”. यानी पिक अप ट्रक को दूसरे पिकअप ट्रक कोलोड करने के लिए नहीं बनाया गया है. ये काफी खतरनाक भी है और इस ट्रक को तभी छोड़ा गया, जब उसने दूसरे ट्रक को अनलोड किया.

लोगों ने किये मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के शेयर होते ही लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए. एक ने लिखा कि इसे लोड करने वाले ने आखिर क्या सोचा होगा. क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसा करना खतरनाक है. वहीं एक अन्य शख्स ने मजाक के मूड में लिखा कि उन्हें ऐसा करने के लिए थोड़ी शाबाशी तो मिलनी ही चाहिए. वहीं कई लोगों की नजर इस ट्रक के ऊपर लोड ट्रक में फंसे लाइफ जैकेट पर पड़ी. कई लोगों ने लिखा कि इस ट्रक को कुछ हो ही इसकी हिफाजत ये लाइफ जैकेट कर रही थी.

भारत में आम है नजारा

ये तो हुई विदेशों की बात. खुद भारत में ही ऐसे कई महारथी नजर आ जाते हैं. कई बार ट्रकों में खुलेआम मवेशियों को ले जाते नजर आ जाते हैं, तो कभी बाइक पर पूरा परिवार ही उठा लेते हैं. ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी होने के बाद भी इस तरह की हरकतें की जाती हैं, जिसने लोगों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी परेशान रहते हैं.

