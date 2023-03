बिल्डिंग के बीच से गुजरती है ट्रेन, बढ़ गए फ्लैट्स के दाम, घर से निकलकर कोच में सवार हो जाते हैं लोग!

Train Runs Through Residential Building: विज्ञान और इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंजीनियरिंग के ज़रिये ऐसे -ऐसे नमूने तैयार किए हैं, जिन्हें देखकर आंखों को यकीन ही नहीं होता. आपने अब तक कभी भी ट्रेन को घर के सामने की सड़क पर चलते हुए नहीं देखा होगा. यहां तक कि रेल की पटरियों को रिहायशी इलाकों से थोड़ी दूरी पर बनाया जाता है लेकिन एक ट्रेन ऐसी भी बनाई जा चुकी है, जो 19 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग के बीच से रोज़ाना गुज़रती है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रिहायशी बिल्डिंग के अंदर से ट्रेन गुजर रही है. ये वीडियो कोई फेक नहीं है बल्कि सच है. चीन में चलने वाली एक ट्रेन रिहायशी बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरती है. ये कोई आज नहीं बनाई गई है, बल्कि सालों से ट्रेन का यूं ही आना-जाना चल रहा है और इससे लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होती है.

छठें और आठवें फ्लोर से गुजरती है ट्रेन

जो वीडियो वायरल हो रहा है, वोक्षिण पूर्वी चीन के माउंटेन सिटी चंक्विंग का है करोड़ों की आबादी वाले इस शहर में ज्यातर ऊंची बिल्डिंगें हैं क्योंकि यहां जगह की कमी है. जहां जब रेलवे ट्रैक बनना शुरू हुआ, तो रास्ते में 19 मंजिल की एक बिल्डिंग आ गई, जहां बहुत से लोग रहते हैं. शायद हमारे यहां ये दिक्कत होती तो बिल्डिंग ही हटा दी जाती लेकिन चीन में के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया. उन्होंने बिल्डिंग के छठें और आठवें फ्लोर को चीरता हुआ ट्रैक बनाया. ट्रेन और ट्रैक की ये खूबी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई.

