कभी देखा है मस्ती में झूमकर नाचता पेड़? जबरदस्त डांस से हैरान कर रही है प्रकृति, वायरल हो गया कमाल का वीडियो

आपने आजतक कितने पेड़ों को डांस करते हुए देखा है. जी हां सही सुना आपने. आपने दर्जनों बार हवा की वजह से लहराते हुए पेड़ देखे होंगे इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन क्या कभी ऐसा नजारा देखा है जहां आपको लगे कि सामने कोई पेड़ नहीं बल्कि कोई येति या भालू या इंसान ही डांस कर रहा हो. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है जिसे देख कर आप कहेंगे, ऐसा नजारा तो जिंदगी में कभी नहीं देखा.

ट्विटर के @TheFigen_ पर शेयर वीडियो में तेज हवा में झूमते एक पेड़ नज़र आया. जिसका कैप्शन है– ‘अद्भुत प्रकृति, तेज हवा की वजह से डांस करते हुए नजर आता पेड़’. जिसे अब तक 29 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, वहीं करीब 9 हजार से ज्यादा लोगों ने वीडियो को रीट्वीट किया है. वीडियो में प्रकृति का सबसे खूबसूरत नजारा कैद है.

Awesome nature!

The tree that seems to dance with the strong winds… pic.twitter.com/pv6gkZuOrn

— The Figen (@TheFigen_) February 25, 2023