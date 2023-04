हम सब जानते और महसूस करते हैं कि पेड़ छांव में गर्मी कम लगती है. इसल‍िए गर्मी से बेहाल लोग पेड़ की छांव तलाशते नजर आते हैं. लेकिन क्‍या हमने कभी सोचा कि ऐसा होता क्‍यों है ? वहां अचानक टेंरपेचर कम कैसे हो जाता है. अगर कम होता है तो कितना कि हमें आराम महसूस होता है. एक मह‍िला ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर आप इसे बाखूबी समझ सकते हैं. वीडियो के माध्‍यम से उन्‍होंने बताया कि कैसे पेड़ लोगों को कड़ी धूप से बचाने में मदद करते हैं.

सुभाषिनी चंद्रमणि नाम की एक ट्विटर यूजर ने यह क्‍ल‍िप शेयर की है. उन्‍होंने कैप्‍शन में लिखा, देखिए कैसे गर्म सूरज के नीचे और एक पेड़ की छाया में गर्मी भिन्न होती है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह एक थर्मामीटर ली हुई हैं. जब वह सूर्य की रोशनी में जाती हैं तो तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, लेकिन जैसे-जैसे वह पेड़ की छाया की ओर पीछे बढ़ने लगती हैं तापमान में अचानक कमी आने लगती है. एक समय तो यह 27 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है.

How the heat on the slab varies between the hot sun to the shade of a tree. #marabeku pic.twitter.com/4wJSHbQGGr

— Subhashini Chandramani (@Neelavanam) April 19, 2023