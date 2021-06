आखिर क्यों Amazon के मालिक से लोग कर रहे हैं अजीबोगरीब अपील, 'मोनालिसा को खरीदकर खा लो', जानें माजरा

दुनिया के सबसे अमीर शख्स के लिए भला कौन सा काम मुश्किल है? जो इंसान अरबों की दौलत रखता है और अंतरिक्ष तक जाने का जिगर, भला वो क्या नहीं कर सकता? ये सिर्फ हम और आप ही नहीं, दुनिया के हजारों लोग सोचते हैं. तभी तो Amazon के मालिक Jeff Bezos से लोगों ने अपील कर डाली है कि वो दुनिया के सबसे महंगे मास्टरपीस को खरीदकर खा डालें.



Change.org की वेबसाइट पर ये खुली याचिका डाली गई है. ये वेबसाइट ऐसी ही याचिकाओं के लिए मशहूर है. वैसे तो साल भर पहले ही लोगों ने जेफ बेजॉस से ये अपील की थी कि वो मोनालिसा (Leonardo da Vinci’s Mona Lisa) की पेंटिंग को खरीदकर खाने का काम कर दें, लेकिन गुरुवार को एक बार फिर से ये ट्रेंड में आ गई और 1000 से ज्यादा लोगों ने इसे साइन कर डाला. शुक्रवार को भी 448 लोगों ने इस पिटीशन (Petition) पर साइन किए.



लोग बोले 'समाज के लिए ये बलिदान दो जेफ'



Petition साइन करने वाले ने इस पर दिलचस्प कमेंट भी कर रहे हैं. इस अनोखी पिटीशन का टाइटल है- किसी ने भी मोनालिसा को नहीं खाया है और हम चाहते हैं कि जेफ बेजॉस ऐसा करके दिखाएं. ( Nobody has eaten the mona lisa and we feel jeff bezos needs to take a stand and make this happen).याचिका पर साइन कर रहे लोग भी पूरे मज़े ले रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा- लिसा को खा लो जेफ. वहीं दूसरे शख्स ने कमेंट किया- मुझे लगता है कि इसकी समाज को ज़रूरत है, जेफ हम चाहते हैं कि आप समाज के लिए ये बलिदान दें.ये भी देखें- घर में शिफ्ट होने जा रही महिला को बेडरूम में मिली 'भूतनी', TikTok खोला तो फिर हो गई प्रकट



फ्रांस सरकार के पास है मोनालिसा



मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर है. इसे लियोनार्दो द विंसी (Leonardo da Vinci’s Mona Lisa) ने बनाया था. जिसे फ्रांस सरकार ने पेरिस के लॉवरे म्यूज़ियम (Louvre museum in Paris) में डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है. पिछले दिनों फ्रांस की आर्थिक हालत खराब होने पर इस पेंटिंग को बेचकर कर्ज चुकाने की भी मांग उठी थी. इस पेंटिंग की कीमत 60.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर यानि 44 खरब से ज्यादा भारतीय रुपये में आंकी जाती है.



Amazon के मालिक से क्यों की गई ऐसी मांग?



200 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानि अरबों-खरबों की संपत्ति के मालिक बेजॉस ने हाल ही में अंतरिक्ष में जाने की योजना बनाई है. 20 जुलाई को वे अपनी ही रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजिन ( Blue Origin’s first crewed flight) के स्पेसशिप से अंतरिक्ष पर 11 मिनट की ट्रिप के लिए जाने वाले हैं. इसके अलावा बेजॉस कई ऐसे काम कर रहे हैं, जो शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता. यही वजह है कि लोग उनसे अब ये दिलचस्प मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता, वो बेजॉस कर सकते हैं. मज़ेदार बात ये है कि इससे पहले एक पिटीशन ये भी साइन की गई है कि बेजॉस को स्पेस से धरती पर नहीं आने देना चाहिए.