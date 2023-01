लता दीदी के गानों का कौन मुरीद नहीं होगा. देश क्‍या विदेश में उनके सदाबहार गाने उतने ही मशहूर हैं. इसका एक नमूना पेरिस की सड़कों पर हाल ही में देखने को मिला. जब एक शख्‍स ने पाकिस्‍तानी लड़की के लिए लता मंगेशकर का खूबसूरत गीत ‘अजीब दास्तां है ये’ गाया. वहां मौजूद हर कोई झूमता नजर आया.

इस वीडियो को ट्विटर पर @MaheeraGhani नाम के एकाउंट से ट्वीट किया गया है. कैप्शन में लिखा है, इस शख्स ने मुझसे पूछा कि मैं कहां से हूं. मैंने बताया पाकिस्तान से और उसने ओपेरा गार्नियर पेरिस के सामने ये गाना गाना शुरू कर दिया. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रीट परफॉर्मर कैसे ‘दिल अपना और प्रीत पराई’ फिल्म का गाना ‘अजीब दास्तां है ये’ गाता नजर आ रहा है.

लड़की से पूछा फ‍िर छेड़ी तान

खास बात कि उस शख्‍स ने यह गाना एक पाकिस्तानी लड़की के लिए गाया. बता दें कि लड़की सड़क से गुजर रही थी, तो वह स्ट्रीट परफॉर्मर को देख कर रुक गई. स्ट्रीट परफॉर्मर ने उससे पूछा कि आप कहां से हैं, लड़की ने बताया कि वह पाकिस्तान की रहने वाली है. उसके बाद उसने लता मंगेशकर का ये शानदार गाना शुरू कर दिया. इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और उस शख्‍स की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

This guy asked me where I am from. I told from Pakistan and he started singing this in front of opera garnier Paris pic.twitter.com/MXKyK5du23

— Maheera Ghani (@MaheeraGhani) January 28, 2023