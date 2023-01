आद‍िवासियों की बुद्धिमत्‍ता, उनकी बहादुरी की कहान‍ियां तो हम सबने सुनी हैं. पर तमिलनाडु के आदिवासियों ने जो किया वह हम सबको इंस्‍पायर्ड करने वाला है. जो पौधा जंगल और जंगली जीवों के लिए जहरीला था, यानी जिसको खाने के बाद जानवरों की मौत हो जाती थी, जमीन बंजर हो जाती थी, उन पौधों को इकट्ठा कर उससे सुंदर हाथियां बना डालीं. हाल ही में चेन्नई के इलियट समुद्र तट पर इनकी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्‍या में लोग पहुंचे.

जहरीले पौधों को हटाने की मुह‍िम

आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू IAS officer Supriya Sahu ने एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी. ट्वीट में उन्‍होंने लिखा, मुदुमलाई के 70 आदिवासियों ने लैंटाना वीड से इन खूबसूरत हाथियों को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है. तमिलनाडु में हमने अब तक 1200 हेक्टेयर से लैंटाना कैमारा, प्रोसोपिस और अन्य जहरीले पौधों को जंगल से #TNForest हटा दिया है. IAS officer ने बताया कि हाथियों की प्रतिकृति आदिवासी समुदायों के सदस्यों द्वारा बनाई गई थीं, जो एक गैर-लाभकारी संगठन, शोला ट्रस्ट के सहयोग से मुदुमलाई नेशनल पार्क के पास रहते हैं.

70 tribals from Mudumalai have worked hard to make these beautiful Elephants from lantana weed-an invasive species that has spread in forests across the country threatening biodiversity. In TN we have removed lantana,prosopis & other invasives from 1200 hectares so far #TNForest pic.twitter.com/NEHcw7fETp

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) January 14, 2023