चिंपाजी की मिमिक्री मोह लेगी मन, 'यू हुई' का टैलेंट देख आप भी हो जाएंगे हैरान

चिंपाजी को इंसानों के सबसे करीब बताया जाता है. उनकी नकल करने में वे माहिर होते हैं. कई बार उन्‍हें बच्‍चों को गोद में खिलाते दूध पिलाते देखा जाता है. इस बार का वीडियो और भी मोहक है. इसमें एक चिंपाजी जू में पुश-अप्स कर रहे एक पर्यटक को देखकर अचानक पुशअप करने लगता है (Yu Hui mimics).वह भी एक बार नहीं, बल्‍क‍ि कई बार.

‘यू हुई’ का टैलेंट देखने दूर दूर से आते पर्यटक

यह वीडियो चीन के चोंगकिंग शहर स्‍थ‍ित जू (Chongqing Zoo) का बताया जा रहा है. इसमें 20 वर्षीय नर चिंपाजी ‘यू हुई’ पर्यटकों की हरकतों की नकल करते हुए नजर आ रहा. इसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं. जू में हाथी, जिराफ, पेंग्विन, गैंडे, ऊंट, मछली, मगरमच्छ और कछुए समेत कई जानवर हैं, लेकिन लोगों में क्रेज न चिंपाजी ‘यू हुई’ को लेकर है. वजह है उसका खास टैलेंट.

फोटो के लिए पोज देने में भी माह‍िर

यू हुई कई बार वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और पर्यटकों को फोटो के लिए पोज देता है तो कई बार उछल कूदकर करतब भी दिखाता है. वह कांच की दीवार को भी धक्‍का देता है ताक‍ि लोगों के बीच पहुंच जाए पर न‍िकल नहीं पाता तो वहीं उछलने लगता है.

I wanna be like you! Hilarious moment #chimpanzee completes a series of push-ups as he mimics a #tourist at the zoo pic.twitter.com/1lKQTNIX8m

