खूबसूरत फूलों के बीच मौजूद है एक तितली, 6 सेकेंड में ढूंढने का है चैलेंज! क्या पूरा कर पाए आप...

Can You Spot Butterfly in this Optical Illusion: नज़रों को धोखा देने वाली तस्वीरों को कुछ इस कदर सेट किया जाता है कि आपके दिमाग और आंखें दोनों परेशान हो जाएं. बाज जैसी तेज नजरों के इस्तेमाल के बावजूद बहुत से लोग तस्वीरों में छुपी चुनौती को सुलझा नहीं पाते. देखे जिन लोगों को ऑप्टिकल भ्रम तस्वीरों की चुनौतियां झंझट भरा काम लगती है उनके लिए यह जानना जरूरी है क्योंकि ये चुनौतियां दिमाग के लिए एक बेहतर एक्सरसाइज़ होने के साथ, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल को भी बढ़ाने का काम करती है. तभी तो सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती है ऑप्टिकल तो भ्रम चुनौतियां.

आज हम आपके लिए जो तस्वीर लेकर आए हैं, इसे बहुत ही सॉफ्ट कलर्स में बनाया गया है. इस खूबसूरत सी तस्वीर में आपको सुंदर-सुंदर फूलों के बीच छिपी हुई एक तितली को ढूंढ निकालना है. रंगों का चुनाव ऐसा किया गया है कि आपकी आंखें कुछ ज्यादा ही भ्रमित हो जाएंगी. यूं तो ये चैलेंज इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे आपको सिर्फ 7 सेकेंड में पूरा कर दिखाना है.

फूलों के बीच छिपी है तितली

खूबसूरत फूलों वाले बगीचे को देखकर आपको अच्छा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसमें तितली खोजने का चैलेंज लेंगे तो आपका दिमाग थकने लगेगा. इस तस्वीर को Hope Grove Nurseries की ओर से बनाया गया है और देखने वालों को फूलों के बीच बैठी तितली को ढूंढने के लिए कहा जा रहा है. ये लोगों के ऑब्जर्व करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता को टेस्ट करने वाली पहेली है. आपके लिए ये काम थोड़ा ट्रिकी इसलिए हो जाता है, क्योंकि आपको इसे 7 सेकेंड में करके दिखाना है.

तस्वीर में आपको सुंदर-सुंदर फूलों के बीच छिपी हुई एक तितली को ढूंढ निकालना है. (Credit- Hope Grove Nurseries)

कितने लोग पूरा कर पाए चैलेंज?

वैसे आपकी नज़रें तेज़ हैं, तो आप ज़रूर 7 सेकेंड या फिर उससे पहले ही तस्वीर से तितली को ढूंढ निकालेंगे. अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो चलिए हम आपको एक हिंट दिए देते हैं. आप अगर तस्वीर के बाईं ओर फोकस करते हैं, तो इसे देख पाएंगे.

आप अगर तस्वीर के बाईं ओर फोकस करते हैं, तो इसे देख पाएंगे. . (Credit- Hope Grove Nurseries)

हमें उम्मीद है कि अब तक तो आपको तितली दिख ही गई होगी. अगर आप अब भी संघर्ष कर रहे हैं तो आपके लिए हमने जवाब वाली तस्वीर भी शेयर की है.

