एक साथ प्रेग्नेंट हो गई तिड़वा बहनें, इस तरह की थी बच्चे पैदा करने की प्लानिंग

यूं तो सभी भाई-बहनों में एक दूसरे के लिए बेहद प्यार होता है. कितने भी लड़ाई-झगड़े हों, इनकी जान एक-दूसरे में ही बसती है. अगर ये भाई-बहन जुड़वा हों तो प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है. कुछ ऐसा ही प्यार ऑरेंज काउंटी में रहने वाली तीन बहनों (Gina, Nina and Victoria) के बीच है. ये बहनें एक साथ ही पैदा हुई थीं और अब इनके बच्चे भी एक साथ ही इस दुनिया में आने जा रहे हैं. एक जैसी ही दिखने वाली तिड़वा बहनों की प्रेगनेंसी (Triplets Pregnancy) इस वक्त सुर्खियों में है. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने ये प्रेगनेंसी एक साथ ही प्लान की थी.ट्रिपलेट सिस्टर्स की अमेरिका के लॉस एंजेलस (Los Angeles, US) की रहने वाली हैं. इनका नाम है गिना, नीना और विक्टोरिया (Gina, Nina and Victoria). 35 साल की तीनों बहनें एक साथ ही प्रेगनेंट हुई हैं और अपने बच्चों के जन्म का इंतजार कर रही हैं. इस बात को लेकर तीनों बहनें बेहद एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रही हैं उनके बच्चों में भी ऐसा ही प्यार होगा, जैसा उनमें है.वेबसाइट मिरर (Mirror) के मुताबिक 35 साल की गिना, नीना और विक्टोरिया (Gina, Nina and Victoria) के बच्चों का जन्म जुलाई, अगस्त और नवंबर में होने जा रहा है. उन्हें बच्चों के जन्म को लेकर बेहद उत्साह है. तीनों बहनें बताती हैं कि पहले विक्टोरिया और नीना प्रेगनेंट हुई थीं. इसके बाद उन्होंने अनी बहन गिना का भी इस बात के लिए उकसाया कि वो भी मां बनने के लिए ट्राय करें. वे आपस में मैटर्निटी वाली ड्रेसेज़ (Maternity Dresses) भी शेयर कर रही हैं.गिना बताती हैं कि वो उनमें से सबसे बड़ी हैं. दोनों बहनों से 4 मिनट बड़ी गिना कहती हैं कि वे एक बेटी को जन्म देने जा रही हैं. वहीं दूसरे नंबर की बहन नीना कहती हैं कि वे एक बेटे को जन्म देने जा रही हैं और उन्होंने नाम भी सोच लिया है. तीनों बहनों में सबसे छोटी विक्टोरिया बताती हैं कि वे भी एक बेटे को जन्म देने जा रही हैं और इस बात को लेकर वे बहुत खुश हैं. तीनों बहनें एक ही डॉक्टर डेनियल स्टर्नफेल्ड के सुपरविजन में हैं. तीनों बहनें प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली दिक्कतों पर बात करते हुए कहती हैं कि वे एक-दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं.