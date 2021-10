महिला ने सोशल मीडिया पर किया मर्दों को लेकर ऐसा ट्वीट, अब 5 महीने तक रहना होगा जेल में !

दुनिया के तमाम देशों में आपने महिलाओं को लेकर तरह-तरह अजीबोगरीब नियम-कायदे (Weird Rules for Women) सुने होंगे, लेकिन पुरुषों को लेकर एक टिप्पणी तुर्की (Turkey) में कोर्ट को इतनी बुरी लगी कि महिला को 5 महीने तक जेल की सज़ा सुना दी गई. दिलचस्प बात ये है कि महिला का कहना है कि ट्विटर (Woman’s Tweet on Men) पर लिखी गई उसकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया है.

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में रहने वाली 34 साल की पिनार यिलदिरिम को 5 महीने की सज़ा सुनाई गई है. अदालत में उनके किए गए एक ट्वीट को पुरुषों के लिए अपमानजनक पाया गया है. जिसके बाद उन्हें जेल जाने का आदेश दे दिया गया है. पिना यिलदिरिम तुर्की में महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया एनफ्लुएंसर भी. ऐसे में उनके एक ट्वीट पर दी गई सज़ा सुर्खियां बन गई है.

मर्दों को लेकर किया था छोटा सा ट्वीट

टर्किश लेखिका और महिला अधिकारों के लिए काम करने वालीं 34 वर्षीय पिनार यिलदिरिम (Pinar Yildirim) के एक ट्वीट को लेकर उन्हें 5 महीने जेल की सज़ा दी गई है. हालांकि उनका दावा है कि उनके ट्वीट के साथ छेड़छाड़ हुई है. पिनार का कहना है कि उन्होंने ट्वीट किया था – I still like man, जिसे छेड़छाड़ करके कोर्ट में I don’t like man के तौर पर पेश किया गया. इसी ट्वीट को पुरुषों के लिए अपमानजनक बताकर पिनार को सज़ा सुना दी गई. इस सज़ा को लेकर देश की महिलाओं में गुस्सा है. उनका कहना है कि सिर्फ एक ट्वीट के लिए जेल भेजना गलत है.

अपील करेंगी पिनार यिलदिरिम

एक्टिविस्ट पिनार ने इस सज़ा के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील की है. यहां भी अगर वे हार जाती हैं, तो उन्हें जेल की हवा खानी ही पड़ेगी. उन्होंने बताया कि नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज को लेकर उन्हें ‘I still like man’ का ट्वीट किया था, जिसे रेडियो एंड टेलीविजन सुप्रीम काउंसिल ने समलैंगिकता को बढ़ावा देने वाला बताया है और उसे मर्दों को नापसंद करने वाले ट्वीट के तौर पर ब्रांड किया गया. पिनार ने साफ किया है कि उन्होंने गे और होमोसेक्सुअलिटी से जुड़े शो देखे हैं, लेकिन पुरुषों को लेकर उनकी सोच ऐसी नहीं है.