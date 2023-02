लोग कुत्‍ते बिल्‍ल‍ियां तो पालते हैं, उन्‍हें खूब लाड-प्‍यार भी देते हैं पर जब आवारा कुत्‍तों की बात आती है तो ज्‍यादातर लोग उन्‍हें दुत्‍कारते ही नजर आते हैं. केरल में तो एक वक्‍त ऐसा भी आया था जब आवारा कुत्‍तों की वजह से सरकार परेशान हो गई थी. विधानसभा में यह मुद्दा उठा था और यहां तक क‍ि सर्वदलीय बैठक तक बुलानी पड़ी थी. पर तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप ने वहां के लोगों का दिल इस तरह बदला कि लोग बेघर कुत्‍तों को अपने बच्‍चों की तरह पालने लगे हैं.

इस्तांबुल के बाकिरकोय में ऐसा नजारा इन दिनों आम है. वहां बर्फीले तूफान की वजह से खूब ठंड पड़ रही है. टेंपरेचर माइनस से भी नीचे जा जा पहुंचा है. ऐसे में बेघर कुत्‍तों को काफी दिक्‍कत हो रही है. इसे देखते हुए लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, ताकि उन्हें कड़कड़ाती ठंड में रात न बितानी पड़े. एट्रियम मॉल पूरी रात खोला जा रहा है, उसके सभी गेट खुले हुए हैं ताक‍ि बेघर कुत्‍ते अंदर जाकर आराम से सो सकें.

🐾☮️After a recent snow storm hit #Turkey, the Atrium Mall, located in the Bakirkoy neighborhood of #Istanbul, opened their doors to homeless #dogs👏 https://t.co/SNYFK03vyA pic.twitter.com/wSukj8tqez

— Petra Bentele (@PetraBentele) December 29, 2017