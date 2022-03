कछुए ने साथी को मारा मदद वाला धक्का, पानी की तेज़ धार में डगमगाते दोस्त को सहारा देकर किया सुरक्षित

अगर सच्चे दोस्त का साथ हो तो कभी कोई भी दोस्त किसी मुश्किल का सामना करने के लिए कभी अकेला नहीं पड़ेगा. दोस्त के तौर पर मिला सच्चा साथी हर सुख दुख में साथ खड़ा होता है. डूबते को सहारा देता है. बस वो एक पुश देता है पार लगा देता है.

ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे. ये केवल गाने की लाइनें नहीं है बल्कि सच्ची दोस्ती, मित्रता की हकीकत होती है. ठीक इंसानों की ही तरह जानवर भी इस एहसास और ज़रूरत को बखूबी समझते हैं. जिसकी मिसाल ट्विटर (Twitter) पर शेयर किए गए एक वीडियो में देखने को मिली. उड़ीसा के IFS ऑफिसर सुशांत नंदा ने नदी में तैरते कुछ कछुओं का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसे कुछ ही घंटों में 3 हज़ार से ज्यादा बार देखा गया.

That small push from your friend is all that matters in life💕 pic.twitter.com/3B7gMt6NmJ — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 27, 2022

दोस्त के धीरे से धक्के में छुपा जोर का फायदा

वायरल वीडियो में कुछ कछुए नदी में कुछ पत्थरों के पास अटक जाते हैं. कुछ तो पानी की धार के बीच भी अपना संतुलन बनाकर आगे बढ़ गए मगर एक कछुआ धार और पत्थरों की ऊंचाई में संभलने में बार-बार नाकाम होता दिखा. तभी नदी में तैर रहा एक कछुआ उस फंसे हुए कछुए की तरफ आया, ठीक उसी जगह अपनी पीठ को सहारा बना कर ठहर गया. वो न सिर्फ अपने साथी का सहारा बना बल्कि उसे संभलने और ऊपर की तरफ बढ़ने में मदद भी करता रहा. कभी उसके पैरों के लिए पीठ का पत्थर बना देता, कभी उसे गिरता देख हाथों से ऊपर की ओर धक्का मारता. जिसकी बदौलत कुछ ही पलों में संघर्षरत कछुआ ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा. ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कई बार अपनों का धक्का कितने काम का साबित होता है.

…but unfortunatley in real life one is faced more with pulls than push..do check it out with the frogs in any well !! — Aurobindo Mohanty (@AurobindoM) March 27, 2022

Neither friends nor relatives afraid of pushing because they think you can be more successful . — Karuna Nidhan Pandey (@mrknpandya512) March 27, 2022

लोगों को पसंद आ रहा है ये वीडियो, ढाई हज़ार से ज्यादा कमेंट

26 सेकेंड के वीडियो ने सही नियत के साथ दिए गए एक पुश का महत्व बखूबी समझा दिया. और साथ ही ये भी बता दिया कि जीवन में कभी-कभी किसी का दिया गया एक धक्का कितने काम का साबित होता है. और किसी के लिए जीवनदायक साबित हो जाता है. जानवरों ने तो ये सीख ले ली. मगर इंसानों में कई बार धक्का किसी ऊपर पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपनों को नीचे गिराने के लिए दे देते हैं. ऐसे लोगों को इन जीवों से दोस्ती का महत्व सीखने और समझने की ज़रूरत है.

