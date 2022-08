मुंह खोलने में की इतनी देरी कि सामने से चला गया शिकार, कछुए का वीडियो देख लोग बोले- हमेशा रहता है ‘स्लो’

कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो किसी भी हाल में अपनी फितरत नहीं छोड़ते. चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े. या यूं कहें कि बेहद तेजी भरे माहौल में भी वो इतने मजबूर है कि खुद को नहीं बदल सकते. ऐसा केवल जानवरों के साथ ही नहीं होता बल्कि इंसान भी कई बार ऐसी परिस्थिति का सामना करने को मजबूर होते हैं. जब चाहकर भी वो हाथों से जाता हुआ मामला नहीं संभाल पाते. इंटरनेट पर एक कछुए-कुत्ते का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है.

Wildlife viral series में ट्विटर पेज @buitengebieden पर शेयर वीडियो में एक कछुए के मुँह के सामने से उसका शिकार निकल गया. वायरल हो रहे हैं इस वीडियो में देखा जा सकता है, कि एक कछुआ कुत्ते की पूंछ के बिलकुल करीब था लेकिन मुंह खोलने में इतनी देरी की कि कुत्ता वहाँ से चला गया. इसमें यूजर्स ने कहा कि ये हर मामले में सबसे स्लो है वीडियो को 12 लाख से ज्यादा व्यूज मिले.

ऐसा स्लोमोशन की मुंह के पास से चला गया शिकार

जानवरों के जरिये की जाने वाली क्यूट हरकतें लोगों को खूब पसंद आती है. एक कछुए का ऐसा ही जबरदस्त मूमेंट कैमरे में कैद हो गया. जिसे देख आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे. बेचारा कछुआ बड़ी मुश्किल से शिकार के करीब पहुंचा था. लेकिन शिकार को अपने मुँह से दबोच पाता, उससे पहले ही वो वहाँ से निकल गया. बेचारा कुत्ता करता भी क्या, कब तक शिकारी के फुर्ती में आने का इंतजार करता. उधर बेचारा कछुआ अपनी फितरत का मारा था. कुत्ते की टांग पर निशाना साध चुका था. लेकिन स्लो मोशन के चलते उसने मुँह खोलने में इतना वक्त लगा दिया कुत्ता चल पड़ा. आँखों के सामने से निकलते कुत्ते को देख बेचारा कछुआ बड़ा हड़बड़ाया. और मुँह के साथ साथ गर्दन भी बढ़ाने लगा, लेकिन पूरा ज़ोर लगाकर भी आखिर कितनी दूर पहुँच पाता बेचारा कछुआ. लिहाजा मुँह खुला का खुला रह गया और शिकार निकल गया.

Not as fast as this little guy. pic.twitter.com/UQVt925jVs

— Tarkus (@Tarkus___) August 4, 2022