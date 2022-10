क्या ऐसी हंसी आपने सुनी है? टीवी शो पर गेस्ट ने लगाए अजीबो गरीब ठहाके; वीडियो वायरल

Viral Video: दौड़ भाग की जिंदगी में लोग टेंशन भुला कर कुछ देर के लिए हंसी ठहाके लगाना चाहते हैं. लिहाज़ा हर देश में एक से बढ़ कर एक शो हैं. जैसे की भारत में लोगों को द कपिल शर्मा शो और लाफ्टर चैलेंज बेहद पसंद है. हर हफ्ते लोगों को ऐसे शो का इंतज़ार रहता है. और हर एपिसोड के वीडियो वायरल हो जाते हैं. फ्रांस में भी हंसी ठहाके के लिए कई स्पेशल शो चलते हैं. ऐसे ही एक शो का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है.

शो का नाम है जिसे C’est mon choix यानी अंग्रेजी में इसे अनुवाद किया जाए तो इसे इट्स माई चॉइस कहा जाता है. ये एक हंसने हंसाने वाला शो है. इसके कई शो इन दिनों वायरल हो रहे हैं. शो के होस्ट एवेलिन थॉमस पैनलिस्टों का इंटरव्यू लेते हैं. शो में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनकी हंसी बिल्कुल अलग हो.

A french TV show invited guests onto a panel, all of whom had an unusual laugh type. pic.twitter.com/mQaVWjKFmb

— Rebecca Ryder 💙 (@rebecca_ryder21) September 29, 2022