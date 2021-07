Weird Lunchbox: मां ने सोशल मीडिया पर शेयर किया बच्चे का लंचबॉक्स, देखते ही भड़क गए लोग

स्कूल जाने वाले बच्चों की मम्मियों का सबसे बड़ा टास्क होता है, उनके लिए परफेक्ट लंचबॉक्स (Perfect Lunchbox) तैयार करना. ऐसा लंच जिसमें उन्हें सारा पोषण मिल सके. कई बार बच्चों के लंचबॉक्स (Lunchbox for kids) फ्लॉन्ट करने के लिए लोग सोशल मीडिया पर भी शेयर कर देते हैं. न्यूज़ीलैंड की एक मां ने ऐसा ही किया तो बदले में भड़के यूजर्स ने उसे काफी भला-बुरा कह डाला. चलिए जानते हैं ऐसा क्या था लंचबॉक्स का मेन्यू.Twitter पर शेयर की गई इस पोस्ट में न्यूजीलैंड (New Zealand) की रहने वाली एक मां ने अपने बच्चे के लंचबॉक्स की तस्वीर (Picture of Lunchbox on Twitter) डाली थी. वैसे तो ये टिफिन काफी हेल्दी और प्रेजेंटेबल था. जिसमें दही था, सेब के कुछ टुकड़े और बिस्किट भी थे. इन सबसे साथ मां ने बच्चे के लिए लंच के साथ पीने का एक ड्रिंक (non-alcoholic vodka) भी रखा था. इंटरनेट पर लोग इसी ड्रिंक को देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाए और मां को लापरवाह तक कह डाला.मां के हाथ से बनाए गए टिफिन में बच्चे की हेल्थ के लिए फल, दही, बिस्किट और उसके पसंदीदा चॉकलेट मफिंस भी रखे गए थे. इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ पीने के लिए मां ने नॉन अल्कोहॉलिक वोड्का भी रखा था. लंचबॉक्स की पिक्चर के साथ महिला ने कैप्शन लिखा था- लंचबॉक्स में एक परफेक्ट चीज़ जोड़ी गई. मां का ये स्वैग नेटिजेंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया बल्कि लोग तो भड़क ही गए.इस पोस्ट को देखने के बाद तमाम पेरेंट्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. इस मुद्दे पर भड़के पेरेंट्स ने मां को लापरवाह भी कह डाला. एक पेरेंट ने कहा कि - पलंच के लिए नॉन एल्कोहॉलिक ड्रिंक रखना कितना लापरवाही भरा काम है. दूसरे पेरेंट ने कहा - प्लीज़ कहिए कि ये मज़ाक, असलियत में ये नहीं हो सकता. हालांकि ये साफ किया गया है कि ड्रिंक में एल्कोहल नहीं लेकिन लोगों का कहना है कि ये गलत मैसेज देने वाली बात है. इतना सब कुछ होने के बाद पोस्ट डालने वाली मां ने कहा कि ये सिर्फ एक मज़ाक था. इस पर मिली प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि दूसरों के सेंस ऑफ ह्यूमर को वे नहीं कंट्रोल कर सकती हैं.