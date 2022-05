एक दूसरे की सींग में ऐसे उलझे दो हिरन, अलग करने में छूट गए दो रेस्क्यूअर्स के पसीने

जंगल में रहना आसान होता है न उसकी सुरक्षा का जिम्मा संभालने वालों का जीवन. एक बार जानवर किसी मुसीबत में फंसे तो समझो खुद की भी जांन आफत में हो जाती है. कई बार सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम भी ऐसी समस्या खड़ी कर देते हैं जिससे निपटने में एड़ी चोटी का ज़ोर लगाने के बाद भी समाधान मुश्किल से ही निकलता है.

सुरक्षा घेरा कैसे शामत बन गया ये देखने को मिला एक जंगल की वीडियो में जहां 2 हिरण आपस में इस कदर फंस गए कि उन्हें छुड़ाने में बचावकर्मी खुद भी बाल-बाल ही बचे. जंगल में 2 हिरण अपने-अपने सींग के साथ लोहे की उन तारों में उलझ गए. जिसे सुरक्षा के नज़रिए से जंगल के किनारे-किनारे लगाया था. हिरणों के रेस्क्यू का बहादुरी वाला वीडियो The Dodo के ट्विटर पेज़ पर शेयर किए जाने के बाद ऐसा वायरल हुआ कि करीब 8 लाख बार इसे देखा गया.

सुरक्षा बेड़े में ही फंस गई दो हिरणों की जान

दोनों हिरणों की सींगे जंगल के लोहे की बाड़ में ज़बरदस्त तरीके के फंसी थी जिसे कड़ी मशक्कत के बाद 2 रेस्क्यूअर्स ने अलग किया. जो दो बचावकर्मी हिरणों को fence से अलग करने में लगे थे उनकी मशक्कत देखकर कोई भी उनकी बहादुरी को सलाम कर लेगा. पहले तो मुश्किल में फंसे दोनों हिरण खुद इतने पैनिक में थे कि उन्हें ये समझना मुश्किल था कि कौन उनकी मदद करने आया है औऱ कौन उनकी समस्या बढ़ाने आया था. सींग में फंसे तार को काटने के लिए ज़रूरी था उनका काबू में आना जो मुश्किल था. काफी देर की रस्साकशी के बाद एक तार काटने में कामयाबी मिली जिसके बाद एक हिरण तो बिजली की रफ्तार से जंगल की ओर भाग गया. अब बारी थी दूसरे हिरण की जो अकेला होकर और बेचैन होने लगा था. इधर-उधर भागने की कोशिश करने के बाद भी आखिरकार वो पकड़ में आया और कुछ सेकेंड के लिए स्थिर हुआ तब जाकर उसकी सींग में फंसे लोहे के तार को काटने में दोनों बचावकर्मी सफल हुए.

This is so brave 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/1iZjE9Towm

— The Dodo (@dodo) May 10, 2022