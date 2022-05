17 साल से ज़िंदा है दो मुंह वाला सांप, देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान !

Black Rat Snake is of 17 Years : दुनिया में तरह-तरह के जीव-जंतु हैं और हर किसी की अपनी खासियत है. उनमें भी जो सामान्य होते हैं, उनका जीवन चक्र भी साधारण रहता है, लेकिन कुछ असाधारण जीव भी होते हैं. इनमें से ही एक है दो मुंह वाले दुर्लभ सांप. आमतौर पर इनकी ज़िंदगी ज्यादा लंबी (Life Expectancy of Snakes) नहीं होती, लेकिन हाल में एक ब्लैक रैट स्नेक (Black Rat Snake exceeding life expectancy) ने अपने हैंडलर्स को तब चौंका दिया, जब उसकी उम्र 17 साल हो गई.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ये सांप जंगलों में रहने वाले अपने प्रजातिक के सांपों की तय लाइफ एक्सपेक्टेंसी (Life Expectancy of Snakes) को पार कर चुका है. ये बेहद दुर्लभ सांप है, जो अमेरिका क मिजूरी के डेल्टा शहर में पाया गया था. इसकी लंबाई 5 फीट हो चुकी है, सांप अब भी ज़िंदा (Black Rat Snake Lives at Age of 17) और स्वस्थ है. सांप एक अमेरिकन लड़के को साल 2005 में मिला था. इसके बाद वो उसे लेकर केप गिरार्डो कंजर्वेशन नेचर सेंटर (Cape Girardeau Conservation Nature Center) में आ गया.

लाखों में एक है सांप

ब्रिटिश हर्पेटोलॉजिकल सोसायटी के काउंसिल मेंबर और सापों के एक्सपर्ट स्टीव एलेन की मानें तो दो मुंह वाले सांप लाखों में एक होते हैं. इस पर भी इतने वक्त तक जीने वाले सांप तो करोड़ों में एक माने जाते हैं. स्टीव बताते हैं कि उन्हें एक और ऐसे दोमुंहे सांप के बारे में पता है, जो 20 साल तक ज़िंदा रहा. उन्होंने ऐसे सांपों की खासियत के बारे में बताया कि जहां सामान्य सांप पूरे चूहे को निगल लेता है, वहीं दोमुंहे सांप ऐसा नहीं कर पाते हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस सांपों का पेट एक ही होता है, लेकिन खाना इन्हें दोनों मुंह से खिलाया जाता है, ताकि उनके दोनों मुंह संतुष्ट हो सकें. एक मुंह में निवाला देते वक्त दूसरा मुंह बंद कर लिया जाता है.

ब्लैक रैट स्नेक में नहीं होता ज़हर

चूंकि ऐसे सांपों को जंगल में एक ही मुंह से खाना मिलता होगा, इसीलिए वे ज्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाते. सांपों के दोमुंहे होने के पीछे वजह इंडिविजुअल अंडों का फर्टिलाइज़ होना है और जुड़वां होने के लिए ये अलग होते हैं. जब वो अलग नहीं हो पाते, तो दोमुंहे हो जाते हैं. हालांकि ब्लैक रैट स्नेक ज़हरीला नहीं होता ये काफी शर्मीला भी होता है. बेवजह टकराने में इनका भरोसा नहीं होता और ये तभी हमला करते हैं, जब इन्हें खतरा महसूस होता है.

