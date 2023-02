8 लोगों की फैमिली में घोर कनफ्यूज़न, पैदा हो गए 4 बच्चे, मां को भी नहीं पता कौन है इनमें से 2 का बाप!

Mothers Do Not Know Who is Father of Children: आपने तरह-तरह के अजूबे देखे होंगे. कुछ लोग अनोखे होते हैं तो कुछ के रिश्ते उन्हें अनोखा बना देते हैं. एक ऐसे ही परिवार के बारे में हम आपको आज बताएंगे, जिनके रिश्ते ने उन्हें अनोखा नहीं अजीब बना दिया है. आप संयुक्त परिवार के बारे में तो जानते होंगे, जिसमें एक ही परिवार के कई शादीशुदा जोड़े घर में रहते हैं लेकिन ये परिवार अलग ही किस्म की ज्वाइंट फैमिली है. इसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे.

एक बार में इस परिवार को समझ पाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही अजीबोगरीब है, जिसमें दो शादीशुदा जोड़े एक ही छत के नीचे रहते हैं और अपनी मर्ज़ी से पार्टनर बदल लेते हैं. हैरत की बात ये है कि उनके 4 बच्चे हैं लेकिन इनमें से 2 बच्चों के बाप का भी पता नहीं है. चूंकि इस तरह के रिश्ते में आने से पहले इनके 2 बच्चे थे, ऐसे में उनके पिता के बारे में जानकारी है, लेकिन बाद में हुए 2 बच्चों के बायलॉजिकल फादर की जानकारी नहीं है.

पार्टनर की अदला-बदली करते हैं कपल

एलिसिया और टायरलर रोजर्स एक कपल हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं. इनके पहले से 2 बच्चे थे. जब बच्चों की उम्र 7-8 साल हुई, तो उन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड्स सीन और ताया नाम के कपल के साथ रहना शुरू कर दिया. ये चारों एक ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप में आ गए, जहां एक-दूसरे के पार्टनर बदलने पर किसी को भी ऐतराज़ नहीं था. उन्होंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर बाकायदा अकाउंट बनाकर अपनी ज़िंदगी की झलकियां दिखाई हैं. मसलन उनका बेडरूम सेटअप कैसा है और वे किस तरह रोज़ाना अपने बेड पार्टनर को बदल लेते हैं. सोने को तो महिलाएं और पुरुष भी एक साथ सो जाते हैं लेकिन मूल रूप से उनका आइडिया वाइफ स्वॉपिंग का है.

View this post on Instagram A post shared by Polyfamory (@polyfamory)

2 बच्चों के पिता की जानकारी नहीं

चूंकि वे ऐसे रिश्ते में हैं, जहां उनके पार्टनर बदल जाते हैं, ऐसे में जब ताया और एलिसिया ने प्रेगनेंसी के बाद 2 बेटों को जन्म दिया, तो उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके पिता कौन हैं. हालांकि वे सभी एक परिवार में रहने की वजह से बच्चों को ये बताकर चलते हैं कि सभी उनके माता-पिता हैं. बच्चों को भी उनके इस रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं है. वो बात अलग है कि अगर बेटे बड़े होकर अपने बायलॉजिकल फादर के बारे में जानना चाहेंगे तो वे इसमें उनकी मदद करेंगे. बच्चों को ब्वॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड तो शायद ही पता हो, लेकिन वे इन अजीबोगरीब परिवार को ही अपना सच मान चुके हैं.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news