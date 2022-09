बकिंघम पैलेस के ऊपर एक साथ दिखाई दिए दो इंद्रधनुष, लोगों ने कहा- कुदरत ने भी दी महारानी को श्रद्धांजलि

96 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने आखिरी सांसें लीं तो पूरा ब्रिटेन गम में डूब गया. ब्रिटेन में अब तक सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली महारानी को विदाई देने के लिए भारी भीड़ बैंकिंग कम पैलेस के सामने उमड़ पड़ी. महारानी कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं. जिसकी वजह से महारानी स्कॉटलैंड के बाल्मोरल महल में रह रही थीं. वहीं से वो अपने सारे आधिकारिक काम की निगरानी भी कर रही थी. और अंतिम सांसें भी उन्होंने बाल्मोरल पैलेस में ही लीं. इस बीच उनके चाहने वाले कुदरत की हर गतिविधि को उनकी मौत से जोड़कर देख रहे हैं.

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 8 सितंबर को आखिरी सांसें लीं. भावभीनी श्रद्धांजलि के बीच उनके चाहने वालों को तरह तरह के भ्रम भी हो रहे हैं. यूके के बकिंगघम पैलेस के ऊपर एक साथ 2 इंद्रधनुष दिखाई दिए तो लोगों ने इसे महारानी की मौत से जोड़कर देखा. लोगों ने कहा कि ‘क्वीन एंड प्रिंस फिलिप एक साथ वापस’.

बकिंघम पैलेस के ऊपर दिखाई दिया दोहरा इंद्रधनुष

महारानी की मौत भले ही स्कॉटलैंड के बालमोरल पैलेस में हुई हो लेकिन उनकी अंतिम विदाई की सारी तैयारियां लंदन के बकिंघम पैलेस में थी. जहां हजारों की भीड़ में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित थे. इसी बीच आसमान में एक साथ दोहरा इंद्रधनुष नजर आया, जो कि एक दुर्लभ नजारा कहा जा सकता है. बस फिर क्या था उनके चाहने वालों ने दोहरे इंद्रधनुष को महारानी की मृत्यु से जोड़कर देखना शुरू कर दिया और दोनों इंद्रधनुष को प्रिंस फिलिप और महारानी एलिजाबेथ का जोड़ा कहा. बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के फौरन बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का नया राजा बना दिया. शाही अधिकारियों के पुष्टि की कि प्रिंस अब किंग चार्ल्स तृतीय के रूप में जाने जाएंगे.

#DoubleRainbow a double rainbow appeared over Buckingham palace as the public gathered to pay their last respects to the queen pic.twitter.com/TT4dZJvfem

