Video: दो सगी बहनों ने कर ली एक ही लड़के से शादी, घरवालों ने भी नहीं जताई आपत्ति!

Sisters Married to Same Groom: आपने सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वायरल वीडियो देखे होंगे. कुछ वीडियो जहां सिर्फ हंसने-मुस्कुराने के लिए होते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं, जिन्हें देखकर हम दंग रह जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आश्चर्य से आपकी आखें फटी की फटी रह जाएंगी. यहां एक ही दूल्हे से दो लड़कियां शादी कर रही हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहीं दोनों लड़कियां (Two Sisters Married to Same Groom) आपस में सगी बहनें हैं. इतना ही नहीं ये जुड़वां बहनें एक ही मंडप में शादी कर रही हैं और उनका दूल्हा एक है. आप ये देखकर दंग रह जाएंगे कि घरवाले भी शादी से खुश हैं और उन पर प्यार और आशीर्वाद बरसा रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

इंजीनियर बहनों ने चुना एक ही दूल्हा

ये शादी महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुई है. जानकारी के मुताबिक इस वीडियो में दिख रहीं दोनों बहनें जुड़वां हैं और पेशे से इंजीनियर हैं. वहीं जिस लड़के से ये शादी कर रही हैं, वो बिजनेसमैन है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि शादी तीनों के परिवारवालों की मर्जी से हो रही है और उन्हें इस पर कोई नाराज़गी नहीं है. काफी धूमधाम से शादी की गई और दोनों ही पक्षों के लोग इसे एंजॉय करते हुए दिखे. बताया जा रहा है कि दूल्हे की ट्रैवेल एजेंसी है और वो पहले से दोनों बहनों को जानता था. ऐसे में उसने शादी का फैसला लिया.

वीडियो देखकर दंग हुए लोग

शादी से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है. लोग इसे जमकर देख रहे हैं जबकि उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे कलयुग का अंत करार दिया है. कुछ यूज़र्स ने ये भी कहा कि ये लोग महाभारत काल से आगे नहीं बढ़ पाए. वैसे हम आपको बता दें कि इस तरह की शादियां विदेशों में भी कई बार सामने आई हैं, जहां जुड़वां और तिड़वां बहनों ने एक ही शख्स से शादी रचा ली.

