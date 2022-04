बाघिन के लिए आपस में लड़ पड़े दो बाघ, इम्प्रेस करने के लिए टाइगर ने कैसे चले पैंतरे आप भी देखिए वीडियो

इंसान ही जानवरों में भी चलता है दिखावा, टशन, वर्चस्व की लड़ाई या फिर जीत-हार का खेल. जैसे लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं वैसे ही जंगल में भी जानवर अपनी प्रजाति की फीमेल के पीछे-पीछे घूमने लगते हैं. उन्हें अपने करीब लाने के लिए निवेदन करते हैं. इम्प्रेस करने के लिए जुगत लगाते हैं और इसके लिए कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार रहते हैं.

IFS सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें दो टाइगर आपस में भिड़ते नज़र आए. वीडियो में इतना तो साफ नज़र आ रहा था कि ये लड़ाई किसी शिकार के लिए नहीं थी. बल्कि किसी खास के लिए थी. जी हां एक बाघिन को इंप्रेस करने के लिए दो बाघ एक-दूसरे को चुनौती दे रहे थे. दोनों में से कोई भी एक दूसरे के कम नहीं पड़ना चाह रहा था मामला लड़की का जो था.

Two adult males fighting it out for the female…

As expected, the dominant male won the battle & favour from the queen.

