धोखेबाज़ निकला ब्वॉयफ्रेंड तो लड़कियों ने लिया सॉलिड बदला, भनक भी नहीं लगी और हो गया 'कांड'

जब किसी एक शख्स के साथ दो महिलाएं रिश्ते में हों (Two Women Dating Same Man) , तो वे एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करतीं. आमतौर पर वे भरोसा ही लड़के पर ही करती हैं, लेकिन अगर कभी ब्वॉयफ्रेंड (Boyfriend Affair with Another Girl) का दूसरा अफेयर दिखे तो बात उससे नहीं बल्कि दूसरी पार्टी से करना ज्यादा फायदेमंद होगा. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो लड़कियों का ब्वॉयफ्रेंड बना एक शख्स उन दोनों को धोखा दे रहा था. जब उसमें से एक को ये भनक लगी तो उसने जो किया, वो वाकई शानदार था.



33 साल की क्रिस्टीन बिशप (Kristen Bishop) और 26 साल की सोफी मिलर (Sophie Miller) एक दूसरे को नहीं जानती थीं, लेकिन उन्हें एक ही लड़के से प्यार था. एडम (Adam) नाम के इस लड़के ने 8 महीने से दोनों लड़कियों को बेवकूफ बना रखा था. इसी बीच एक लड़की को जब उस पर शक हुआ तो उसने एडम से बात करने के बजाय दूसरी लड़की का पता लगाया और उसके साथ मिलकर एक मास्टरप्लान तैयार कर डाला.



दोनों लड़कियों ने तैयार किया मास्टरप्लान



पहले तो जब क्रिस्टीन (Kristen Bishop) ने सोफी (Sophie Miller) को अपने और उसके ब्वॉयफ्रेंड के बीच रिश्ते के बारे में बताया तो उसे भरोसा नहीं हुआ. जब क्रिस्टीन कुछ सबूत दिखाए तो सोफी को ये मानना पड़ा. उन्होंने 34 साल के ब्वॉयफ्रेंड को इस बारे में बिल्कुल शक नहीं होने दिया. क्रिस्टीन और एडम ने टर्की के इस्तांबुल के लिए वेकेशन प्लान की और यहीं एयरपोर्ट पर उनके ब्वॉयफ्रेंड का भंडाफोड़ करने की तैयारी कर ली.छुट्टी मनाने से पहले ही हो गया कांड



लड़कियों के प्लान से बेखबर एडम (Adam) उनमें से एक गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ एयरपोर्ट पहुंचा तो उसके लिए सरप्राइज़ के तौर पर सोफी भी मौजूद थी. दोनों लड़कियों ने यहीं उससे ब्रेक अप किया और ब्वॉयफ्रेंड को डंप कर खुद उसी फ्लाइट से वेकेशन पर टर्की (Vacation Plan in Turkey) निकल गईं. दोनों बताती हैं कि वे मिलते ही एक-दूसरे को पसंद करने लगी थीं. फिर उनकी दोस्ती गहरी हो गई और अब इस ट्रिप के बाद उनका बॉन्ड और भी मजबूत हो गया है.



डेटिंग ऐप पर दोनों लड़कियों को फंसाया



34 साल के एडम ने दोनों लड़कियों को एक डेटिंग ऐप के ज़रिये फांसा था. क्रिस्टीन को वेकेशन पर जाने से चार दिन पहले सोफी के बारे में पता चला, तो उसने वॉइस मैसेज के ज़रिये उससे बात की. हालांकि दोनों के लिए ये काफी दुखी करने वाली खबर थी. बाद में उन्होंने मिलकर ये प्लान तैयार किया और उसका पर्दाफाश कर दिया.