Viral : बारिश में लड़की ने बुलाई Uber कैब, ड्राइवर बोला - 'क्या करूं, इस मौसम में मन नहीं करता'

Funny Chat Of Uber Cab Driver : मॉनसून सीज़न में आसमान से बरसते पानी को देखते हुए चाय की चुस्कियां लेना किसे अच्छा नहीं लगता? हालांकि ये लुत्फ केवल घर की बालकनी में ही उठाया जा सकता है, बाहर निकलने वालों को तब खासी परेशानी हो जाती है, जब घर तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं मिलता. एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिससे जुड़ा हुआ एक ट्वीट (Uber Driver Viral Chat) तेज़ी से वायरल हो रहा है.

हम सभी जानते हैं कि पानी बरसने के बाद ट्रैफिक की हालत देखते हुए टैक्सी और ऑटो के रेट करीब-करीब दोगुने हो जाते हैं. बारिश के दिनों में मेट्रो सिटीज़ में कैब और ऑटो मिलना बेहद मुश्किल होता है, ऐसे में एक लड़की को कैब बुक करने के बाद ड्राइवर की ओर से जो जवाब मिला, वो इतना दिलचस्प था कि वायरल हो गया.

So, this happened as it poured in Delhi yesterday! Lol pic.twitter.com/QrAZEq3e0Y

— Ria Kasliwal (@RiaKasliwal) July 21, 2022