खाना डिलीवर करने आया था Uber Eats ड्राइवर, लड़की ने इंटरनेट पर मशहूर कर दिया !

आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाले ने इतना अच्छा व्यवहार किया हो कि आपका मूड अच्छा हो गया हो. ऐसे में हम उन्हें टिप देते हैं या फिर उन्हें विनम्रता से शुक्रिया करते हैं. एक लड़की के घर भी Uber Eats ड्राइवर ने खाने के साथ कुछ ऐसा डिलीवर कर दिया कि वो उसके इस जेस्चर पर फिदा हो गई.

दरअसल ये लड़की एक TikToker है, जिसका नाम ट्रेसी रैमिरेज (Tracey Ramirez) है. उसके घर एक दिन खाना डिलीवर करने आए डिलीवरी ब्वॉय ने खाने के साथ एक छोटा सा नोट और गुडीज़ बैग छोड़ा. लड़की को जब ये ऑर्डर मिला, तो वो इस शख्स को बिना देखे ही उसकी फैन हो गई. फिर उसे सिर्फ एक शुक्रिया कहने के लिए लड़की ने पूरी दुनिया में शख्स को मशहूर कर दिया.

डिलीवरी ब्वॉय ने जीता दिल

ट्रेसी रैमिरेज (Tracey Ramirez) ने TikTok पर CCTV फुटेज और अपने ऑर्डर को अटैच करके लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है. इस वीडियो में लिखा गया है – इस स्वीट ऊबर ईट्स डिलीवरी ड्राइवर ने मुझे खाने से ज्यादा भी कुछ दिया. उसने मेरे खाने के लिए बेहद प्यार से एक टिश्यू पेपर बिछाया और एक गुडी बैग भी हमारे लिए लेकर आया. इस बैग में कुछ फेसमास्क और कुछ कैंडीज़ थीं. इसमें एक हाथ से लिखा हुआ कार्ड और कविता का नोट भी था. जिस पर लिखा हुआ था – “Footprints in the Sand.”. लड़की को ड्राइवर का ये प्यारा सा जेस्चर इतना पसंद आया कि वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगी.

लड़की ने इंटरनेट को लगाया काम पर

ट्रेसी रैमिरेज (@traceyhairstyles) ने पहले Uber Eats से उस ड्राइवर का कॉन्टैक्ट मांगा, जो प्राइवेसी पॉलिसी के तरह उसे नहीं दिया गया. लड़की को सिर्फ ड्राइवर का पहला नाम ही पता था, जो डोनाल्ड था. TikTok पर उसके वीडियो को 1.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.. #Helpmefindhim to thank him नाम से लड़की ने मुहिम चला रखी है, ताकि ड्राइवर उसे मिल जाए और वो उसे शुक्रिया कह सके. अब तो लोग भी Uber Eats से कह रहे हैं कि लड़की को ड्राइवर से मिलवा दे. फिलहाल ड्राइवर लड़की को मिला तो नहीं है, लेकिन वो इंटरनेट पर वायरल हिट बन चुका है. इतना ही नहीं उसके लिए डेढ़ लाख का डोनेशन भी इकट्ठा हो चुका है, जो उसे मिलने पर टिप के तौर पर दिया जाएगा.

