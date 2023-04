इसे कहते हैं 'उधार लेकर घी पीना', 29 साल की उम्र में 8 करोड़ का कर्ज, अब पूछ रही-कैसे मिले छुटकारा

टि्वटर पर एक वीडियो इनदिनों खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक मह‍िला एक रेडियो शो में वित्‍तीय सलाहकार डेव रैमसे से मदद मांगती सुनाई दे रही है. 29 साल की इस मह‍िला और उसके पत‍ि पर लगभग 1 मिलियन डॉलर यानी 8 करोड़ रुपये का कर्ज है. उसका भुगतान दोनों नहीं कर पा रहे हैं. कर्ज बढ़ता जा रहा है और अब हालत खराब होती जा रही है. महिला रैमसे से पूछती है कि “दिवालियापन दाखिल किए बिना” हमें भारी कर्ज से छुटकारा कैसे मिल सकता है?

रैमसे ने मह‍िला से पूछा, इतने सारे पैसों से आपने क्‍या किया. इस पर मह‍िला ने बताया कि 210,000 डॉलर से उन्‍होंने अपने लिए घर खरीदा था. 335,000 डॉलर एजुकेशन लोन है जो हम दोनों ने लिया और भुगतान नहीं कर पाए. बाकी क्रेडिट कार्ड का बिल है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है. जब रैमसे ने पूछा कि आपकी उम्र क्‍या है? मह‍िला के 29 वर्ष बताते ही उन्‍होंने माथा पीट लिया, और एक बड़ी आह भरी. बोल पडे-फ‍िर तो इस दुनिया में रखा ही क्‍या है. उन्‍होंने फ‍िर सवाल किया, सबसे ज्‍यादा कर्ज किस पर है? मह‍िला ने बताया- पत‍ि के पास ज्‍यादातर क्रेडिट कार्ड का कर्ज है और एजुकेशन लोन मेरे नाम पर है.

