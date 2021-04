शख्स ने ऑनलाइन ऑर्डर किया 1 kg सेब, बदले में डिलीवरी ब्वॉय ने घर पहुंचाया चमचमाता iPhone

A big thanks this week to @Tesco & @tescomobile. On Wednesday evening we went to pick up our click and collect order and had a little surprise in there - an Apple iPhone SE. Apparently we ordered apples and randomly got an apple iphone! Made my sons week! 😁 #tesco #substitute pic.twitter.com/Mo8rZoAUwD — Nick James (@TreedomTW1) April 10, 2021

What a start to the day! Went to pick up my @Tesco shopping and the bar of Galaxy was substituted for a free Samsung Galaxy (and I got to keep the chocolate too for the double win). Amazing, thanks so much @tescomobile 👏🏻 #SupermarketMobile pic.twitter.com/gXLztTa1ud — Craig Martin (@craigmartin5) April 15, 2021

त्योहारों के समय कई कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर निकालती है. इसमें प्रॉडक्ट डिस्काउंट से लेकर फ्री गिफ्ट्स शामिल होबदले ते हैं. ऐसा ही एक ऑफर टेस्को की वेबसाइट ने भी जारी किया था. यहां कस्टमर्स को उनके ऑर्डर के बदले दूसरे गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं. इसी के तहत यूके के रहने वाले निक जेम्स ने टेस्को की साइट से एक किलो सेब ख़रीदा था. लेकिन इस ऑर्डर के तहत निक जेम्स को आईफोन डिलीवर किया गया.टेस्को ने ऑनलाइन ऑर्डर पर सरप्राइज का ऑफर दिया था. ये ऑफर 19 अप्रैल तक वैलिड था. इसके तहत लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करना था और फिर अपना ऑर्डर स्टोर से कलेक्ट करना था. निक ने ऑनलाइन एक किलो सेब ऑर्डर किया था. जब पास के स्टोर से उसने ऑर्डर कलेक्ट किया तो उसे एक आईफोन एक्सचेंज कर दिया गया.निक का कहना है कि उसे लगा था कि ज्यादा से ज्यादा ईस्टर एग मिलेंगे. लेकिन आईफोन का कोई अंदाजा नहीं था. टेस्को ने मोबाइल सुपर सब्स के तहत आईफोन, एयरपॉड्स सरप्राइज गिफ्ट किये.सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने गिफ्ट्स की तस्वीर शेयर की. इस ऑफर के तहत 50 लोगों के ऑर्डर बदले गए. किसी को आईफोन मिला तो किसी को स्मार्टवाच. लोगों को टेस्को का ये ऑफर काफी पसंद आया.