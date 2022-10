दुश्मन को चकमा देने के लिए महज 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर, देखें हैरान कर देने वाला वीडियो

Viral Video: रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है. हाल के दिनों में इसमें काफी तेजी आई है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले महीने इशारों ही इशारों में न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे डाली थी. ऐसे में यूक्रेन भी मोर्चे पर बेहद सावधान है. लिहाजा इन दिनों जंग के मैदान से कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं. महज 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो को शेयर किया है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने. इस वीडियो में महज पांच मीटर की ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा जा रहा है. वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा है,- ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे हेलीकॉप्टर के पिछले वीडियो को नहीं देख सके थे. 5 मीटर की ऊंचाई की उड़ान दुश्मन की विमान-रोधी रक्षा के लिए हमारी “ड्रैगनफ्लाइज़” को मार गिराना असंभव बना देती है.’

For those who missed our videos with helicopters, here is a new one. A 5-meter altitude flight makes it impossible for the enemy’s anti-aircraft defense to shoot down our “dragonflies”. pic.twitter.com/evkNeO1ZHp

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 25, 2022