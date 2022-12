रूसी टैंक के उड़ गए परखच्चे! वीडियो में देखें कैसे यूक्रेन फाइटर प्लेन से साध रहा है निशाना

कीव. रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है. जंग के मोर्चे से लगातार नए-नए वीडियो आ रहे हैं. दोनों पक्ष अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिए. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है. बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले 9 महीने से लगातार जंग जारी है.

यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो को देख कर आप दंग रह जाएंगे. ऐसा लग रहा है कि ये कोई वीडियो गेम हो. यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस के टैंक अलग-अलग जगहों पर खड़े हैं. लेकिन यूक्रेन की वायु सेना ने इन्हें तबाह कर दिया. बिल्कुल सटीक निशाने के साथ इन पर बम बरसाए जाते हैं. पल भर में खुले मैदान पर आग के गोले दिखते हैं. सारे टैंक पल झपकते ही तबाह हो जाते हैं. ये वीडियो बेहद हैरान करने वाला है.

The feeling of flight.

If you dreamed of becoming a pilot all your life, but were not accepted into to the air force, you can always become a russian tank driver.

📹92nd Mechanized Brigade pic.twitter.com/tCJISS5GZl

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 9, 2022