मिसाइल से हमला... धुएं का गुबार, लेकिन बच गई जान, जंग के मैदान में सैनिक ने दी मौत को मात; देखें वायरल Video

Viral Video: यूक्रेनी व रूसी सेनाओं के बीच युद्ध के साढ़े आठ महीने से ज्यादा हो गए है. लेकिन अभी तक जंग थमी नहीं है. यूक्रेन में इन दिनों हर तरफ तबाही का मंजर है. रूस लगातार हमला कर रहा है. यूक्रेन के गांवों और शहरों में भीषण लड़ाई व गोलाबारी देखने को मिल रही. दोनों ही सेनाओं पर अलग-अलग मोर्चों पर आगे बढ़ने का दबाव है. इस बीच यूक्रेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां यूक्रेन के सैनिक ने मुश्किल से जान बचाई.

इस वीडियो को पोस्ट किया है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने. यहां देखा जा सकता है मिसाइल हमले की ज़ोरदार आवाज़ आती है. पलक झपकते ही चारों तरफ धुएं का गुबार दिखने लगता है. इस बीच एक सैनिक ने बड़ी मुश्किल से एक गड्डे में कूद कर अपनी जान बचाई. इस वीडियो को देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Just another day of a Ukrainian soldier on the front lines. pic.twitter.com/Bt0ADEcHYo

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 8, 2022