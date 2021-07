Beautiful Hair Tip: लड़की ने 30 साल तक नहीं लगवाई बाल में कैंची, अब देखकर जलते हैं लोग !

Alena Kravchenko के बालों की लंबाई इस वक्त 6 फीट से ज्यादा है. (Credit-Instagram)

Disney की राजकुमारी कहें या कुछ और, यूक्रेन (Ukraine) की एलिना (Alena Kravchenko) के बालों को देखकर आपको एक बार तो यकीन ही नहीं होगा कि ये असली है. इतने परफेक्ट और लंबे बाल (Tips for long hair) पाने के लिए लड़कियां क्या नहीं करती हैं, फिर भी 6 फीट की लंबाई उनके लिए सपना ही है.ज़माना कोई भी हो, लंबे और खूबसूरत बालों (Beautiful and Long Hair) का फैन हर कोई होता है. वो बात अलग है कि ये लुक पाना सबके बस का नहीं होता. एलिना क्रावचेन्को के लिए भी ये आसान कहां था? उन्होंने इसके लिए सालों से अपने बाल नहीं कटवाए हैं. अपने बालों में 30 साल तक कैंची नहीं लगवाने के बाद अब उनके बालों की लंबाई इतनी है कि एक सामान्य कद का इंसान भी उससे ढक जाए.35 साल की एलेना क्रावचेन्को (Alena Kravchenko) के बाल 2 मीटर यानी करीब 6.5 फीट लंबे हैं. इनकी खासियत है कि इनका रंग बिल्कुल किसी डॉल की तरह सुनहरा और भूरा है. एलिना के बालों की लंबाई उनकी खुद की लंबाई से भी ज्यादा है और वे जब इसे खोलकर दिखाती हैं, तो आप सिर्फ इन्हें देखते ही रह जाते हैं. एलेना क्रावचेन्को (Alena Kravchenko) के बालों की खूबसूरती को देखकर लोग उन्हें डिज्नी की कहानी के किरदार प्रिंसेस रैपेंज़ेल (Princess Rapunzel) भी कहते हैं. एलेना क्रावचेन्को (Alena Kravchenko) सोशल मीडिया ( Popular on Social Media) पर काफी पॉपुलर हैं और इंस्टाग्राम पर अपने बालों की तस्वीरें अक्सर शेयर करती रहती है. इंस्टाग्राम (Instagram Star) पर एलेना को करीब 70 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एलेना क्रावचेन्को (Alena Kravchenko)अपने बालों में ऐसा क्या लगाती हैं कि उनकी खूबसूरती (Beautiful Hair Tip) बढ़ती ही जाती है. Daily Mail के मुताबिक एलेना ने 5 साल की उम्र से ही फैसला कर लिया था कि वो अपने बाल (Woman never cuts her hair) नहीं कटाएंगी. उनकी मां ने उन्हें बताया था कि महिलाओं की खूबसूरती उनके बालों में होती है, फिर एलेना ने कभी इन पर कैंची नहीं चलवाई. हां, वो पने बालों के सिरों को ट्रिम ज़रूर कर लेती हैं, लेकिन बाल काटती नहीं हैं. हर 6 महीने में एक बार वे इनके सिरे ट्रिम करती हैं, ताकि ये बढ़ते रहें. बाल लंबे होने की वजह से वे हफ्ते में सिर्फ एक बार इन्हें धोती हैं, जिसमें उन्हें 40 मिनट से 1 घंटे तक का वक्त लग जाता है. इन्हें फंसने और टूटने से बचाने के लिए वे इनमें दिन में 2 बार कंघी ज़रूर करती हैं. एलेना अपने बालों के लिए प्राकृतिक और प्रोफेशनल प्रोडक्ट पर ही भरोसा करती हैं.