10 साल की उम्र में 80 की दिखने लगी थी बच्ची, करोड़ों में बिकती थी इसकी बनाई पेंटिंग्स

कहते हैं कि ज़िंदगी लंबी भले ही न हो, बड़ी होनी चाहिए. यूक्रेन की रहने वाली एक बच्ची ने इस कहावत को सच कर दिखाया. उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 10 साल ही जिये, लेकिन छोटी सी उम्र में उसने जो किया वो 80 साल की ज़िंदगी में भी लोग नहीं कर पाते.भगवान ने Iryna Khimich को सिर्फ ज़िंदगी के दिन ही कम नहीं दिए, उसे एक ऐसी बीमारी (Premature Ageing Illness) भी थी, जिसने ताउम्र उसे परेशान किया. Progeria नाम की इस बीमारी से इंसान अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा बड़ा दिखने लगता है. ऐसे में प्रीमेच्योर एजिंग बीमार शख्स की जान भी जल्दी ही ले लेता है. ऐसा ही Iryna Khimich के साथ भी हुआ.यूक्रेन की रहने वाली इस बच्ची ने पैदा होते से ही अपनी ज़िंदगी औरों से बिल्कुल अलग पाई. अपनी उम्र से वो कहीं ज्यादा बड़ी (10 Years Old Girl Looks Like 80) न सिर्फ दिखती थी, बल्कि शरीर के अंग भी प्रीमेच्योर एजिंग का शिकार थे. 10 साल (10 Years Old Girl Looks Like 80) तक होते-होते बच्ची दिखने में किसी 80 साल के इंान की तरह लगने लगी. उसकी मां डिना ने अपनी बेटी के इस दुनिया से जाने का की खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा - 'इस बार हम अपनी बच्ची को बचा नहीं पाए और उसकी धड़कनें रुक गईं.' इरिना की ज़िंदगी भले ही छोटी रही हो, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे.एरिना ने अपनी ज़रा सी ज़िंदगी में जो कुछ भी देखा, उसे कैनवस पर उतारने का शौक उसे थे. इन पेंटिंग्स को उसके माता-पिता ने दुनिया के सामने रखा और ये करोड़ों में बिकीं. एरिना के इलाज का खर्च उसकी अपनी पेंटिंग्स की बिक्री से ही निकल आता था. उसे Hutchinson-Gilford syndrome के इलाज के लिए बोस्टन भी जाना था, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई. वो पेरिस देखना चाहती थी और अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाना चाहती थी, हालांकि एरिना के ये सारे सपने अधूरे रह गए.एरिना के जाने के बाद भी उसके चाहने वाले उसकी आंखों की चमक और उसकी शर्मीली मुस्कान याद कर रहे हैं. रंगों से भरे कैनवस के पीछे बच्ची का संघर्ष कितना जटिल था, ये सोचकर सबकी आंखें नम हो रही हैं. उसके पेरेंट्स का कहना है हीरो हमेशा आसमानों में ही रहते हैं.