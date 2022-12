यूक्रेन: मिसाइल हमलों के बीच डॉक्टरों ने मोबाइल के फ्लैश लाइट से की हार्ट सर्जरी, देखें वायरल Video

Viral Video: रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं. हाल के दिनों रूस ने कई मिसाइल अटैक किए है, जिसके चलते राजधानी कीव सहित कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई. लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हालात और भी बिगड़ गए हैं. इस बीच वहां के डॉक्टर लगातार मुश्किल हालात के बावजूद काम पर डटे हैं. पिछले हफ्ते यहां डॉक्टरों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट में एक ओपन हार्ट सर्जरी की. बता दें कि रूस ने इस साल फरवरी में यूक्रेन पर धावा बोला था. तब से दोनों देशों के बीच जंग लगातार जारी है.

पिछले हफ्ते कीव के एक अस्पताल में 14 साल के लड़के की ओपन हार्ट सर्जरी करते समय बिजली गुल हो गई थी. इसके बाद मोबाइल की रोशनी में सर्जरी पूरी की गई. ब्रिटिश अखबार द सन से बातचीत करते हुए अस्पताल में ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. मिखाइल ज़ाग्रीचुक ने कहा, ‘वे इस सर्जरी को पूरा करने में कामयाब रहे, और सौभाग्य से ये बच्चा बच गया, और सर्जरी सफल रही. लेकिन पहले कुछ सेकेंड… यह बहुत भयानक था.

When those monsters shelled Kyiv, doctors were performing heart surgery on a boy. The electricity went out, but the doctors used lamps to keep going. #Ukraine will persevere through the darkest hell.

Video: Borys Todurov, head surgeon at The Heart Institute. pic.twitter.com/fvvF2aEQep

