Viral video: कैफे में हो रही थी रिकॉर्डिंग, खिड़की तोड़ते हुए घुसी कार, लेकिन...

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियोज आ जाते हैं जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया गया था कि जिसमें देखा जा सकता था कि सैलून में बैठा शख्स अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है, तभी बेकाबू कार ‘यमराज’ बनकर दुकान तोड़ते हुए अंदर आ जाती है. हादसे में दुकानदार और बाल बनवाने वाले तो बच जाते हैं. लेकिन कुर्सी पर बैठा शख्स दर्दनाक हादसे का शिकार बन जाता है. अब इसी तरह का एक और वीडियो वायरल हो रहा है.

ट्विटर पर @DailyLoud एकाउंट से इसे शेयर किया गया है. 32 सेकेंड की इस क्‍ल‍िप में आप देख सकते हैं कि एक कैफे के अंदर पॉडकास्‍ट की रिकॉर्डिंग की जा रही है. दो लोग बैठे बातें कर रहे हैं. उन्‍हें काफी सुरक्ष‍ित महसूस हो रहा होगा. इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल कुछ बुरा होने वाला है. तभी एक बेकाबू कार आती है और कैफे का शीशा तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है. यह वीडियो ब्राजील का बताया जा रहा है. हादसा इतना भयानक था कि पूरा कैफे ह‍िल गया. हालांकि, गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई.

Car crashed through a front window at a cafe while they were recording a podcast 👀😳 pic.twitter.com/j9mnSsIjfB

