क्या आजतक आप भी गलत तरीके से पहन रही थीं ब्रा? अब जान लीजिये पहनने का सही तरीका

महिलाओं के लिए कपड़े उनके लुक्स का काफी बड़ा हिस्सा होते हैं. महिला काफी सोच-समझ कर, अपनी बॉडी टाइप और रंग के हिसाब से कपडे खरीदती है. बाहर से जो दिखता है, सिर्फ वही नहीं, महिलाएं अपने अंडर गारमेंट्स की शॉपिंग भी काफी सोच-समझ कर करती हैं. मार्केट में कई अलग-अलग ब्रांड्स के ब्रा (Different Brands Of Bra) मौजूद हैं. कई की कीमत तो आपको हैरान कर देगी. लेकिन हाल ही में एक फैशन एक्सपर्ट ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि दुनिया में ज्यादातर महिलाओं को ब्रा पहनने का सही तरीका नहीं पता है. ऐसे में वो गलत ढंग से ब्रा (Wrong Way To Wear Bra) पहनती हैं.

ये पढ़कर आप भी सोच में पड़ गई होंगी कि आखिर ब्रा पहनने का सही तरीका क्या है? साथ ही कहीं आप भी तो गलत तरीके से ब्रा नहीं पहन रही थीं. ब्रा पहनना काफी ट्रिकी काम है. खासकर जब नहाने के बाद बॉडी हल्की गीली होती है. कई महिलाएं ब्रा पहनने का सबसे कॉमन मेथड यूज करती हैं. ये है ब्रा के हुक को सामने से लगा कर सरका कर पीछे करना और फिर उसके स्लीव्स में हाथ डालना. ज्यादातर महिलाएं इसी तरह से ब्रा पहनती हैं. लेकिन आपको बता दें कि ये ब्रा पहनने का गलत तरीका है. इसकी वजह से आपकी कॉस्टली ब्रा और आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है.

लॉन्जरी और अंडरवियर स्टोर Upbra ने ब्रा पहनने की सही तकनीक लोगों के साथ शेयर की है. अपनी वेबसाइट पर अपब्रा ने बताया कि ब्रा को पहने का सबसे आसान तरीका आज बताने जा रहे हैं. अगर आप भी अपने ब्रा के हुक को आगे कर लगाते हैं और फिर पीछे सरकाते हैं, तो तुरंत ऐसा करना रोक दें. अब आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं. वेबसाइट पर लिखा गया कि ब्रा के हुक को हमेशा पीछे की तरफ करके ही लगना चाहिए. ना कि सामने से लगाकर उसे पीछे की तरफ घुमाना चाहिए. इससे ब्रा और स्किन दोनों को नुकसान पहुंचता है.

गलत तरीके से ब्रा पहनने पर स्किन भी डैमेज हो जाती है

ब्रा पहनने के लिए सबसे पहले अपनी कमर को थोड़ा सा झुका लें. इसके बाद ब्रा के कप में अपने ब्रेस्ट को एडजस्ट करें. ब्रा का कप आपके ब्रेस्ट को अगर पूरी तरह कवर कर रहा है तो ये ब्रा आपके है. वरना ब्रा का साइज चेंज करें. अब झुकी हुई कमर के साथ हाथ को पीछे कर ब्रा के हुक को लगाएं. ये ब्रा पहनने का सही तरीका है. अगर आप इस तरह से पहनती थी तो वेल एंड गुड. वरना आज ही ब्रा पहनने के अपने तरीके में बदलाव कर लें.

