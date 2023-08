ये अनोखा डांस देखकर हिल जाएगा दिमाग! ज़मीन पर होते हैं पांव, पर हवा में उड़ने लगती हैं डांसर्स ...

आपने दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, जो अपने आपमें अनोखी हैं. इनमें से कुछ के बारे में तो हम जानते हैं लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं, जो काफी अलग हैं. जितनी बड़ी दुनिया है, उतनी तरह के यहां लोग हैं. कोई कुछ अलग करता है तो कोई कुछ नया कमाल दिखाता है. हालांकि कई चीज़ें ऐसी भी हैं, जो सदियों से वैसी की वैसी चली आ रही हैं, फिर भी अनोखी ही हैं.

आपने हर संस्कृति के मुताबिक लोगों का रहन-सहन और भाषा-बोली देखी होगी. हर काम का उनका अपना तरीका होता है. इनमें से एक हैं उनके डांस फॉर्म भी, जो उस जगह की खासियत को दर्शाते हैं. आपने हर प्रांत और देश की अपनी नृत्य कला देखी होगी और उससे जुड़ी खासियत भी. सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही दिलचस्प डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नर्तकियां हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं.

हवा में उड़ने वाला डांस

वीडियो में लाल, हरे और सफेद रंग की ड्रेस पहने कई लड़कियां गोलाई में घूमती हुई नजर आ रही हैं. आपको देखकर लगेगा कि अचानक वो सभी हवा में उड़ती हुई सी नज़र आने लगती हैं. यही इस नृत्य कला की विशेषता है. इसमें डांसर्स को बेहद धीरे और छोटे कदम लेकर चलना पड़ता है और कुछ इस तरह आगे बढ़ते हैं कि लगने लगता है कि वो उड़ रहे हैं. डांस के दौरान शरीर को एक खास एंगल में स्थिर करना पड़ता है और फिर बहुत ही छोटे-छोटे कदमों से चलना पड़ता है.

In the Caucasus mountain regions, there is a dance called the Abezek, where the dancers appear to float

