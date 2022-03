यहां दामाद को गधे पर बिठाकर मनाते हैं होली, पूरे मोहल्ले में घुमाकर करवाई जाती है सैर

होली (Holi 2022) का खुमार अब धीरे-धीरे चढ़ने लगा है. इस बीच होली के कई अजीबोगरीब रस्मों (Weird Traditions Of Holi) को जान लोग हैरान हैं. आमतौर पर नए-नवेले दामाद को ससुराल में होली पर गिफ्ट्स मिलते हैं. लेकिन जिस जगह की बात हम कर रहे हैं, वहां दामाद को होली पर गधे (Son In Laws Sitting On Donkey) पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है. जी हां, जहां दामाद को हर ससुराल में भरपूर इज्जत मिलती है, वहीं महाराष्ट्र (Maharashtra Beed) के बीड जिले में होली के दिन दामाद को गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है.

होली के दिन मस्ती के नाम पर खूब हुड़दंग मचाई जाती है. बुरा ना मानो होली है कहकर जमकर हंसी-ठिठोली होती है. लेकिन भारत में दामाद का ओहदा ऐसा है जिसे कोई भी नाराज नहीं करना चाहता. ससुराल में दामाद के सारे नखरे सह लिए जाते हैं. नई शादी के बाद ज्यादातर जगहों पर पहली होली दामाद ससुराल में मनाता है. लेकिन महाराष्ट्र के बीड में दामाद के लिए होली पर ससुराल जाना सजा बन जाता है. यहां रंग लगाने के बाद दामाद को गधे पर बिठकार घुमाया जाता है.

परम्परा के पीछे है मजेदार किस्सा

दामाद को होली पर गधे पर बिठाकर घुमाने के पीछे एक मजेदार किस्सा है. कहा जाता है कि आज से अस्सी साल पहले इस जिले के येवता गांव में रहने वाले देशमुख परिवार के दामाद ने रंग लगाने से इंकार कर दिया था. इसके बाद शख्स के ससुर ने एक गधा बुलाया और उसे अच्छे से सजाकर पुरे गांव में घुमाया था. तब से अब तक दामाद को होली पर रंग लगवाने के लिए मनाने के लिए इस रस्म को पूरा किया जाता है. हालांकि, इस रस्म के अलावा दामाद की खूब आवभगत की जाती है.

गधे से उतार खिलाते हैं पकवान

एक बार दामाद को गधे से गांव में घुमाने के बाद उसकी खूब सेवा की जाती है. इसे मिठाइयां और पकवान खिलाए जाते हैं. साथ ही दामाद को उसकी पसंद के कपड़े दिलवाए जाते हैं. कई बार तो गधे से उतार ससुर दामाद को सोने की अंगूठी भी देते हैं. ये रिवाज बन गया है, इस कारण लोग इसे बेइजत्ती नहीं बल्कि रस्म समझ कर मानते हैं. हालांकि, कई दामाद होली के दिन वहां से भाग जाते हैं. इस वजह से उनपर नजर रखी जाती है. ताकि वो भाग ना सके.

