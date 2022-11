19 साल की लड़की ने 70 साल के बाबा से 'इज्ज़त' की खातिर कर ली शादी, हैरान कर देगी प्रेम कहानी!

Unique Wedding in Pakistan: प्यार-इश्क और मोहब्बत को लेकर तमाम कसीदे शायरों ने पढ़े हैं. कहते हैं कि जिसे प्यार होता है, वही इसका जुनून समझ पाता है. वैसे एक और जुमला मशहूर है कि प्यार अंधा होता है. इस कहावत को ज़मीन पर उतारकर दिखाया है पाकिस्तान के एक जोड़े ने, जिनकी लवस्टोरी (Weird Love Story) खासी मशहूर हो रही है. ये जानने में लोगों की हवाइयां उड़ रही हैं कि कोई खुद से 51 साल बड़े शख्स से शादी कैसे कर सकता है.

शादियों में 5-6 साल का उम्र का फासला तो चल जाता है, लेकिन अगर ये फासला 51 साल का हो, तो आप ऐसी शादी को क्या कहेंगे? खैर, पाकिस्तान (19 Year Old Girl arried to 70 Year Old Man) में इस वक्त दादा और पोती जैसी दिखने वाली मियां-बीवी की ये जोड़ी सुर्खियों में है. इस जोड़े का इंटरव्यू पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल चैनल पर वायरल हो चुका है.

इज्ज़त और मर्यादा की खातिर ‘प्यार’

पाकिस्तानी यूट्यूबर सैय्यद बासित अली ने इस प्रेमकहानी को दुनिया के सामने रखा है, जो 19 साल की शुमाइला और 70 साल के लियाकत अली की कहानी है. उनकी मुलाकात लाहौर में मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई थी. शुमाइला कहती हैं कि प्यार उम्र नहीं देखता बस हो जाता है. उनके घरवालों को भी पहले रिश्ते पर ऐतराज़ था, लेकिन बाद में वे मान गए. शुमाइला खुद बताती हैं कि शादी में हर चीज़ से ऊपर इज्ज़त और मर्यादा होती है. ऐसे में एक बुरे रिश्ते से अच्छा एक सही इंसान से शादी कर लेना है.

" isDesktop="true" id="4906683" >

बीवी के खाने पर फिदा हैं बजुर्ग पति

70 साल के लियाकत बताते हैं कि वो दिल से काफी जवान हैं, भले ही उनकी उम्र 70 साल है. वे अपनी बीवी के हाथ के खाने के इतने शौकीन हैं कि उन्हों रेस्टोरेंट में खाना बंद कर दिया है. वहीं 51 साल के अंतर को लेकर उनका कहना है कि अगर कानून किसी को शादी की इज़ाजत देता है तो बूढ़े या जवान होने का कोई सवाल ही नहीं उठता. इस कपल से पहले भी सैय्यद बासित पाकिस्तान में उम्र के बड़े अंतर वाली शादियों के किस्से सुना चुके हैं.

