समंदर में अनोखा वाटरफॉल ! जहां लहरों को काटकर नीचे समा जाता है पानी, आपकी आंखें खा जाएंगी धोखा

दुनिया में कई सुंदर वाटरफॉल हैं, जो मन मोह लेते हैं. जिन्‍हें देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं. लेकिन क्‍या कभी आपने ऐसे वाटरफॉल के बारे में सुना है जो पानी के अंदर मौजूद हो? आज हम आपको एक ऐसे ही झरने की कहानी बताने जा रहे हैं. हिंद महासागर में मौजूद यह झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र है.यह प्राकृतिक चमत्कार की तरह दिखता है जो हमें विस्‍मृत कर देता है.

हिंद महासागर में मॉरिशस के दक्षिण-पश्चिमी तट पर यह अनोखा वाटरफॉल मौजूद है. आपने समंदर के पाने को ऊपर उठते हुए देखा होगा. ऊंची ऊंची हिलोरें लेते देखा होगा. मगर यहां पानी बीच में लहरों को काटकर नीचे समा जाता है. यह न जाने कहां बहता है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है. इसे देखकर वाटरफॉल का अहसास इसलिए होता है क्योंकि रेत और गाद की तलछट के कारण यहां एक नाटकीय दृश्य उत्पन्न होता है, जिससे समुद्र का पानी अंदर की ओर जाता है.

वास्तव में ऐसा नहीं, सिर्फ एक दृष्टि भ्रम

विशेषज्ञों के मुताबिक, लोगों के बीच ये भले ही वाटरफॉल के रूप में पॉपुलर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक दृष्टि भ्रम है. रेत और गाद का जमाव होने की वजह से पानी के रंग में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे यह झरने की तरह दिखाई देता है या ऐसा लगता है कि यहां पानी को नीचे की ओर खींचा जा रहा है. इस अंडरवाटर वाटरफॉल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं. साथ ही इस बीच के सुंदरता का भी लुत्फ उठाते हैं, जो पूरी तरह से सफेद बालू से भरी हुई है.

Indian Ocean’s underwater waterfall near Mauritius cannot be viewed from shore. Even from 500-meter Le Morne Braban peak, only small part visible. Must fly to see it fully… pic.twitter.com/8TPz9qmd0L

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) May 5, 2023