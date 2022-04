बिना ड्राइवर के ही सड़कों पर चक्कर लगाएगी बस, हर हफ्ते कराएगी 10 हज़ार लोगों को सैर

Tesla कार्स के सेल्फ ड्राइविंग मोड (Self Driving Cars) ने लोगों को टेक्नोलॉजी का एडवांस रूप दिखाया है, लेकिन अब ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transport) में भी किया जाने वाला है. यूनाइटेड किंगडम में पहली बिना ड्राइवर की बसेज़ (United Kingdom First Self Driving Bus) सड़कों पर उतरने वाली हैं. उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 दिनों में ये बसें (Self Driving Buses) स्कॉटलैंड के कुछ चुने हुए रूट्स पर दिखाई देने लगेंगी.

स्टेजकोच (Stagecoach) नाम की बस कंपनी ने ट्रांसपोर्ट स्कॉटलैंड (Transport Scotland) के साथ हाथ मिलाकर इन अनोखे वेंचर को लॉन्च करने का ज़िम्मा उठाया है. अब फुल साइज़ बसों को रियल वर्ल्ड सेटिंग पर अपने आप ड्राइविंग के मोड पर डाल दिया जाएगा. हालांकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डबल डेकर बसों के लिए नहीं हो रहा है लेकिन 5 सिंगल डेक बसें सेल्फ ड्राइविंग मोड पर स्कॉटलैंड की सड़कों पर दौड़ती हुई देखी जा सकेंगी.

बिना ड्राइवर अपने ‘दिमाग’ से चलेगी बस

बसों का रूट 14 मील का होगा, जो फाइफ से एडिनबर्ग तक जाएगा. बसों में स्मार्ट सेंसर तकनीक लगी होगी, जिससे वाहन कुछ खास रास्तों पर बिना ड्राइवर के कंट्रोल के भी चल सकेंगी. बसों में एक ट्रिप के अंदर 36 लोग जा सकेंगे यानि हफ्ते भर में 10 हज़ार लोग इसमें सफर करेंगे. बसों को सेल्फ ड्राइविंग मोड पर छोड़ा तो जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह तकनीकी सपोर्ट पर नहीं होंगी. बस में एक सेफ्टी ड्राइवर की भी ड्यूटी होगी, जो रास्तों पर नज़र रखेगा और अलर्ट मोड में रहेगा.

जल्दी आएंगी सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज़

Stagecoach में स्कॉटलैंड के रीजनल डायरेक्टर सैम ग्रीर ने बत्या कि सड़क पर इस तरहकी बसेज़ का टेस्ट काफी उत्साहजनक है. इस तरह की ब्रांड न्यू बस में लोग आसाननी से सफर कर सकते हैं. इससे पहले टेस्ला की ओर से खुद ब खुद ड्राइव होने वाली कार्स मार्केट में लॉन्च की गई थीं. उन्होंने टेक्सस में Gigafactory के लॉन्च के मौके पर कहा है कि जल्दी ही कंपनी सेल्फ ड्राइविंग टैक्सियां बड़े पैमाने पर लॉन्च करेगी. ये रोबोटैक्सियां इतनी ज्यादा संख्या में लॉन्च की जाएंगी ये दुनिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बदल देने वाली होंगी.

