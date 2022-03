जिम से लेकर टैबलेट तक ... स्मार्ट जेल में कैदियों को मिलेंगी घर से भी ज्यादा बेहतरीन सुविधाएं !

कोई भी अपराधी जेल (First Smart Prison) के नाम से ही डरकर फरार हो जाता है. किसी को भी जेल की रोटी खाने या फिर वहां एक भी दिन बिताने की इच्छा नहीं होती. हालांकि ब्रिटेन (Britain News) में अब ऐसी स्मार्ट जेल (United Kingdom’s First Smart Prison) बनाई गई है, जहां जाने के बाद कैदियों को कम से कम शारीरिक कष्ट महसूस तो नहीं होगा. उन्हें अपनी फिटनेस के लिए भी यहां सुविधाएं दी जाएंगी और चलाने के लिए टैबलेट भी.

ब्रिटेन की इस पहली स्मार्ट जेल में 1700 कैदियों को रखे जाने की कैपेसिटी है. इस जेल में रहने वाले कैदी बेहद अच्छे माहौल में रहेंगे और उन्हें कैदी नंबर से नहीं बल्कि एक रेसिडेंट यानि निवासी के तौर पर जाना जाएगा. स्मार्ट जेल का नाम Her Majesty’s Prison रखा गया है. यहां रहने वाले कैदी बेहतरीन वातावरण में रहते हुए अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच सकेंगे.

क्यों कैदियों पर मेहरबान है सरकार ?

ऐसी स्मार्ट जेल बनाने का मकसद कैदियों को उनकी ज़िंदगी के लिए दिशा देना है. जब वे अपनी सज़ा पूरी करें तो आगे वे अपराध को छोड़कर अच्छी ज़िंदगी बिताएं. उन्हें शिक्षा देकर रोजगारपरक ट्रेनिंग भी दी जाएगी. ब्रिटेन के न्याय विभाग के मुताबिक इस तरह के सुधारगृह में रहने के बाद अपराधियों के जुर्म का रास्ता छोड़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी. ब्रिटिश न्याय सचिव डोमिनिक रैब के मुताबिक ब्रिटिश सरकार सुरक्षित होने के साथ-साथ आधुनिक जेल बनाना चाहती थी. ये उसी का उदाहरण है.

Introducing the UK’s first ‘smart’ prison.

This is a prison fully designed with the latest cutting-edge tech and innovative skills workshops to cut reoffending and protect the public.

Learn more about our latest prison, HMP Five Wells: https://t.co/rKT77IbrTL pic.twitter.com/RhGz9NpLxM

