ब्रिटिश पुलिस ऑटो रिक्शा से पकड़ रही है चोर, इंटरनेट पर लोगों ने दिए मज़ेदार रिएक्शन!

UK Police Patrolling By Auto Rikshaw: हमारे देश में सड़क पर जो सार्वजनिक वाहन सबसे ज्यादा दिखाई देता है, वो ऑटो रिक्शा हैं. इनके अलग-अलग मॉडल मौजूद हैं, जो एशियन और अफ्रीकन देशों में दिखाई देते हैं, लेकिन यूरोपियन देशों की बात करें तो ये कम ही दिखते हैं. ऐसे में अगर आपको पता चले कि किसी यूरोपियन देश में पुलिस ऑटो रिक्शा से पेट्रोलिंग कर रही है, तो ये आपके लिए चौंकाने वाला ज़रूर होगा.

यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) की ग्वेंट पुलिस ने पेट्रोलिंग के लिए ऐसे वाहनों को इस्तेमाल करने का फैसला लिया है कि इंटरनेट पर लोग इसे देखकर दंग हो रहे हैं. यहां पर पुलिस बाइक या फिर गाड़ी से गश्त लगाने के बजाय ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कर रही है. ऑटो से पुलिस की पेट्रोलिंग के बारे में सुनकर ही लोग इंटरनेट पर खासा लुत्फ ले रहे हैं.

ऑटो से चोर पकड़ रही है पुलिस

ग्वेंट पुलिस पेट्रोलिंग के लिए ऑटो लेकर घूम रही है. उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि वे नागरिकों को नज़दीक से देश और सुन सकें. बीबीसी के मुताबिक चीफ इंस्पेक्टर डैमेन सॉरे के कहना है कि पार्क और पैदल चलने वाली जगहों की निगरानी के लिए ऑटो का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसकी प्रतिक्रिया भी काफी अच्छी आ रही है. खास तौर पर रात में गश्त लगाने के दौरान लोग टुक-टुक की निगरानी से अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. जल्दी ही इस तरह की ऑटो रिक्शा पेट्रोलिंग न्यूपोर्ट, एबरगेवनी और मोनमाउथशायर में भी शुरू की जाएगी.

Autos have been used as public transportation but Gwent police has different plans for them. They want e-autos to be used as “safe spaces” where crimes can be reported, help sought, and crime prevention advice can be given.

