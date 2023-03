इस गांव में घर से बाहर नहीं खेलते हैं बच्चे, मां-बाप ने लगा रखी है पाबंदी, जानिए क्यों है ऐसा...

Village Where Kids Are Banned From Playing: आजकल एक ही बात को लेकर बहस चलती रहती है कि लाइफस्टाइल में शारीरिक गतिवधियां कम हो गई हैं. चाहे बच्चे हों या फिर बड़े, उन्हें जितना फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, उतने वो नहीं रह पा रहे हैं. ऐसे में पैरेंट्स अक्सर उन्हें पार्क या घर से बाहर जाकर खेलने की सलाह देते हैं. हालांकि एक ऐसी जगह भी है, जहां माता-पिता बच्चों को घर के अंदर ही रखना चाहते हैं.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम में मौजूद नॉरविच नाम की जगह पर लोग अपने बच्चों को अकेले बाहर खेलने के लिए नहीं जाने देते हैं. उन्हें हर वक्त इस बार का डर लगा रहता है कि अगर बच्चे गए तो वापस लौट पाएंगे भी या नहीं. ऐसा नहीं है कि यहां कोई क्रिमिनल या फिर भूत-पिशाच रहता है. माता-पिता को बच्चों के धरती के अंदर समा जाने का डर रहता है क्योंकि ये पूरा गांव ही ऐसी जगह पर बसा है, जो सुरक्षित नहीं है.

घर के बाहर नहीं जाने देते माता-पिता

Thorpe Hamlet नाम के छोटे से गांव में बच्चों का घर से अकेले निकलना बहुत रिस्की हो चुका है. जो लोग यहां रहते हैं, उनका कहना है कि इलाके की सुरक्षा के लिए कुछ करना ज़रूरी है. यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वे अपने बच्चों को घर पर खेलने की सलाह देते हैं क्योंकि घर के बाहर सड़क पर इतने ज्यादा सिंकहोल बन चुके हैं कि कब-कौन अंदर धंस जाए, कहा नहीं जा सकता है. इतना ही नहीं इन लोगों की दिक्कत ये भी है कि सिंकहोल लगातार बढ़ रहे हैं और ये किसी भी वक्त उनके घर को भी निगल सकते हैं. ऐसे में फालतू घर से बाहर निकलना उन्होंने लगभग बंद कर रखा है.

खड़े-खड़े गायब हो गया पेड़

पहली बार गांव के लोगों को सिंकहोल के बारे में तब पता चला, जब उनके गार्डन का एक पेड़ गायब हो गया. अथॉरिटी ने ऐसे गड्ढों के किनारे फेंसेज़ लगवा दी हैं, लेकिन और उपाय किए जाने की भी ज़रूरत है. हाल ही में यहां एक 12 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसके बाद गांववालों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई. अब उन्हें लगता है कि ऐसे सिंकहोल उनकी बसी-बसाई ज़िंदगी को कभी भी खत्म कर सकते हैं.

