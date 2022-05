ऐसा कैफे ...जहां आज भी नहीं है WiFi, घुसते ही 27 साल पीछे चली जाएगी ज़िंदगी

Cafe with No WiFi : जब दुनिया में इंटरनेट या WIFI नहीं था, तो हालात अब से बिल्कुल अलग थे. लोग अपने फोन में घुसे हुए नहीं बल्कि एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराते और बात करते देखे जाते थे, भले ही आपका पहले से एक-दूसरे से परिचय नहीं रहा हो. अब स्थिति अलग है, लोग आउटिंग पर भी अगर परिवार के साथ जाते हैं, लेकिन देखते अपने फोन को रहते हैं.

टेक्नोलॉजी की ऑब्सेस्ड (Technology Obsession) हो चुकी दुनिया में एक ऐसी जगह भी है, जो बिल्कुल अलग है. न तो यहां लोग फोन में घुसे होते हैं, न ही हर वक्त इंटरनेट पर लगे रहते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जगह भले ही 2022 में हो, लेकिन यहां के तौर-तरीके 1995 वाले हैं. दरअसल ये जगह बनाई ही इसलिए गई है, ताकि लोग तकनीकी को भूलकर एक-दूसरे के साथ बातचीत करना सीखें.

कैफे के अंदर आकर थम जाता है वक्त

अमेरिका में मौजूद इस कैफे की एक तस्वीर वायरल हुई है. इस तस्वीर में कैफे की दीवार पर लिखा एक कोट दिखाई दे रहा है – हमारे पास वाई फाई नहीं. एक दूसरे से बात करें और 1995 में होने जैसा दिखाएं. इंटरनेट पर इस तस्वीर के वायरल होने के बाद लोग पुराने ज़माने को याद करने लगे हैं. कैफे मैरीलैंड के एनापोलिस में बना हुआ हुआ है और इसे ट्विटर पर इंद्रानिल घोष नाम के यूज़र ने शेयर किया है और लिखा है – मैं इस जगह पर जाना चाहता हूं, आप जाना चाहेंगे?

I so wanna go to this place. Are you up for it? pic.twitter.com/7e5iymbOLW — Indranil Ghosh (@in_the_nil) May 26, 2022

लोगों को याद आए पुराने दिन

इस पोस्ट को ट्विटर पर देखते ही लोगों को पुराना ज़माना याद आ गया और उन्हें ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अपीलिंग लगा. लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए. इसमें एक यूज़र ने कमेंट किया – जब आपने फोन के कैमरा से इसकी फोटो खींची और ट्विटर पर पोस्ट कर दी, तो ये सारा आइडिया बर्बाद हो गया.

When you opened ur camera on phone and clicked a picture there and than posted it on Twitter that’s where it got ruined bro — (@harpaljhala13) May 26, 2022

Is it ok If we pretend it’s 1995 when the bill arrives ?? — Abhi (@shettyhuduga) May 26, 2022

वहीं एक यूज़र का कहना था कि अगर यहां पैसे भी 1995 की तरह लिए जाएं, तो मज़ा आ जाएगा. वैसे 20 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि ज़माना इतना बदल जाएगा कि वो इतनी जल्दी बीती बात बन जाएंगे.

