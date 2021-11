शख्स ने डेट पर पहुंचकर सिर्फ खुद के लिए मंगाया खाना, ताकती रह गई भूखी गर्लफ्रेंड

किसी के भी डेट पर जाना एक्साइटमेंट भरा अनुभव होता है. हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सोचा कुछ और हो और आपको सामने कुछ और (Dating Gone Wrong) ही मिल जाए. कैलिफोर्निया (California News) में रहने वाली एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ. वो डेट पर सज-धजकर पहुंची और पार्टनर ने उससे खाना (Boyfriend Orders Food for himself) तक नहीं पूछा.

हैदी बर्बर (Heydi Berber) नाम की इस लड़की ने TikTok पर एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिये अपने साथ हुए वाक्ये को दुनिया के सामने रखा है. उसने बताया कि उसके डेट ने उसके बुरा व्यवहार करते हुए खाना तक नहीं पूछा. बस लड़की ने गलती ये पूछने की कर दी कि उसके पार्टनर ने सही किया या गलत? सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों ने एक से बढ़कर एक कमेंट दिए हैं.

डेट पर पहुंची रेस्टोरेंट, भूखी लौटी वापस

हैदी ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि वो पहली बार उस शख्स के साथ डेट पर गई थी. उस दिन उसके पास पैसे भी नहीं थी और उसके डेट ने सिर्फ अपने लिए खाना ऑर्डर किया. वीडियो में लड़की ने खाली पड़ी आधी टेबल भी दिखाई है. उसने ये भी बताया है कि डेट पर जाने के लिए खुद लड़की ने ही कहा था, फिर भी उसके साथ गए शख्स ने ऐसा व्यवहार किया. लड़की ने पूरी घटना बताने के बाद लोगों से ये भी पूछा कि ऐसे शख्स के साथ उसे दोबारा डेट पर जाना चाहिए?

ये भी पढ़ें- मुफ्त Wi-Fi Hotspots के मामले में शहर ने बनाया रिकॉर्ड, 21 हज़ार जगहों पर फ्री है इंटरनेट

लोगों के जवाब से टूटा लड़की का दिल

वीडियो को अब तक 3.4 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं, लेकिन लड़की को इस स्टोरी से बड़ा नुकसान हुआ. दरअसल इस कहानी को सुनने के बाद लोग उसके डेट का फेवर करते हुए लिख रहे हैं कि आखिर लड़की ये क्यों चाहती थी कि डेट पर आया शख्स उसके खाने के लिए पैसे दे? एक यूज़र ने कहा – ये अजीब है कि डेट पर आप ही बुलाएं , फिर खाने का बिल दूसरा दे. एक अन्य यूज़र ने कहा कि शायद लड़के के साथ पहले ये सब हो चुका हो, इसलिए वो इस बार ज़बरदस्त गेम खेल गया. हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि लड़की उससे बेहतर इंसान डिज़र्व करती है.