पार्टी करने में मास्टर डिग्री दे रही है यूनिवर्सिटी, एडमिशन लेने के लिए मारामारी !

सुनने में ये काफी अजीब लग सकता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी छात्रों को ऐसे कोर्स (University Offering Degree for Party) में डिग्री दे रही है, जो खाने-पीने और लाइफस्टाइल के बारे में है. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ये डिग्री (Weird Degree Course) फ्रांस की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी साइंस पो ली (Sciences Po Lille) से हासिल की जा सकती है.

कोर्स का नाम बीएमवी (BMV) है. जिसका पूरा नाम – बोयर, मैंगर विवर (Boire, Manger, Vivre) यानि फूड, ड्रिंक्स एंड लाइफस्टाइल है. कोर्स में इससे जुड़े हुए व्यापक विषयों को शामिल किया गया है. कोर्स के अंदर गैस्ट्रो-डिप्लोमेसी, फूड टेक और किचन से संबंधित चीज़ें शामिल की गई हैं. कोर्स के ज़रिये छात्रों को पौधे, खेती, मीट जैसे विषयों पर ज्ञान लेने के अलावा फूड और ड्रिंक्स पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होने का मौका मिलेगा.

कोर्स में दाखिला लेने वालों का तांता

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक जब छात्रों के लिए ये नया कोर्स (Course for Eat, Drink and Live) पेश किया गया, तो उसमें ऐसी तमाम घोषणाएं थीं, जो लोगों को मज़ेदार लगीं. 15 सीटों वाले कोर्स के लिए कुल 70 लोगों ने एप्लाई किया. कोर्स के लेक्चरर बेनिट लेंगाइग्ने ने कहा कि ये 15 सिलेक्टेड छात्र अन्य छात्रों के दुश्मन बन गए. एकेडमी के डायरेक्टर्स का कहना है कि ये कोर्स दुनिया की कीमती डेस्टिनेशन फ्रांस को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

ये भी पढ़ें- 33 साल पहले अगवा हुआ था शख्स, याददाश्त के बल पर बनाया नक्शा और पहुंच गया घर

कोर्स कर रहे छात्र हैं उत्साहित

जिन छात्रों को इस अनोखे कोर्स में एडमिशन लेने का मौका मिला है, वे खुश हैं. उन्होंने इस पर अपनी राय देते हुए ले मोंडे न्यूज़पेपर को बताया कि ये सच में काफी आकर्षक है, हालांकि हमने इस कोर्स में एडमिशन बिना कुछ सोचे-समझे लिया. ये कोर्स गैस्ट्रोनॉमी, फूड वर्ल्ड और क्लाइमेट चैलेंज के लिहाज से अच्छा कोर्स है. कई छात्रों का कहना है कि उन्हें पहले अपनी नौकरी को लेकर चिंता थी, लेकिन जिस तरह बिजनेस फीडबैक मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी.

Tags: Bizarre story, Education news, Weird news